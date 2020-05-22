【小豬出軌】羅志祥發7千字懺悔文開打賞功能　小豬兩天輕易賺10萬人民幣

▲ 消費舊愛發懺悔文開打賞功能，羅志祥兩天輕易賺10萬人民幣。

周揚青於上月公開與羅志祥（小豬）分手的消息，同時以千字文踢爆多年來羅志祥偷食、愛玩多人運動等罪名，被冠上「渣男」之名的羅志祥亦因而痛失大量工作，有傳令他損失近億元人民幣的收入。

於日前「520」當日，小豬發放一篇長達7000字的長文道出與周揚青出九年來的戀愛歷程，意圖挽回民心，不過卻被網民踢爆他在文章中開啟了「打賞」功能，更計算出他借文章賺了至少十萬人民幣，馬上被網民炮轟可恥、利用周揚青榨乾一分一毫。

內地網紅周揚青與羅志祥拍拖九年，本以為二人能夠順利步入禮堂，怎料上月周揚青在微博自爆早已分手，還力數羅志祥四宗罪，當中包括出軌旗下女藝人，及喜愛行行「多人運動」等。事件爆出後，羅志祥及另一女事主簡愷樂分別在社交網站公開向周揚青道歉。

【小豬出軌】羅志祥撰7千字長文再向周揚青道歉 小豬選擇發文日期時間另有玄機

▲ 二人拍拖九年，上月公佈分手消息。（微博圖片）

羅志祥形象插水演出取消

周揚青似乎早已走出傷痛，專心發展其時裝品牌生意。

不過被封為「渣男」的羅志祥因此形象盡毀，至少3個內地節目取消他的演出，連計其他代言及主持等活動，粗略估計他至少損失近1億人民幣（約1億9百萬港元）。

【小豬出軌】羅志祥520發7000字長文 向相戀9年周揚青道歉：對不起我錯了

▲ 7000字長文中羅志祥罕有地公開多張情侶合照。（微博圖片）

【小豬出軌】羅志祥7千字道歉文被嫌長氣 網民「12真言」拆解背後含意

然而於日前諧音「我愛你」的5月20日，羅志祥以「男孩女孩」為題，撰寫超過7千字的長文，憶述九年來與周揚青的相處點滴，同時希望表示出對前女友的悔疚。

不過卻被網民斥責矯情、文筆不順等等，又覺得他並非真心悔過，只為挽回名聲以及支持者的心。

▲ 逾3400網民給予羅志祥打賞。（微博截圖）

今日有心水清的網民發現，羅志祥在微博發放的七千字長文，原來開啟了「打賞功能」，亦即開放予網民真金白銀地付費支持。

翻查罪志祥的文章打賞清單，截至今日下午四時，發現文章已有超過3400人打賞過，最高金額的一位付了999元人民幣（約1090港幣），最低的一位則打賞了10元人民幣（約10.9港幣），估計羅志祥憑文章賺取至少十萬人民幣（約10萬9千港幣）的收益。

網民繼續炮轟小豬，指他希望借周揚青賺盡每一分一毫。而周揚青則繼續經營她的網上生意、護膚心得、美食聚會等，單身更加精彩。

羅志祥「520」7000字分手全文即睇：【小豬出軌】羅志祥520發7000字長文 向相戀9年周揚青道歉：對不起我錯了

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