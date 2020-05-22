【港版國安法】林鄭月娥：全力配合盡快完成立法　仍有責為23條立法

全國人大會議，將審議有關港版國安法的決定。特首林鄭月娥透過聲明回應，稱有關決定通過後，港府會全力配合全國人大常委會，盡快完成有關立法，履行維護國家安全職責，確保香港在一國兩制下的長期繁榮穩定。

林鄭在聲明中指，國家安全立法屬中央事權，無可置疑，全國人大作為國家最高權力機關，其決定具有最高權威及法律效力，認為有關決定以完善特區實施憲法和《基本法》，有關國家安全的制度及機制，而且沒有修改《基本法》，亦沒有取代或排斥《基本法》第23條，故香港仍有盡早完成《基本法》第23條規定的立法責任。

聲明又提及，反修例風波的暴力不斷升級，構成恐怖主義活動風險，期間鼓吹港獨、民主自由組織煽動示威人士，並策動所謂國際支持干預香港事務，詆毀一國兩制在港實踐及公然挑戰中央及港府權威，而人大有關決定只是針對分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為以及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動，正是過去一年不少政商界及廣大市民極度擔憂的情況。

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責任編輯：陳宛彤