【疫情減壓】健步行港島寶雲徑　沿路俯瞰灣仔跑馬地美景

▲ 站在姻緣石台，正可欣賞灣仔一帶的樓市美景。(攝影︰馮柏偉)

港島區幾乎「區區有後山」，就是在灣仔後亦有寶雲徑，約個多小時腳程，就可盡覽灣仔石屎森林的景緻，中間的姻緣石正是極佳的眺望點。之後亦可觀賞跑馬地綠油油的風光，綠樹林蔭，花半天時間遊覽適合不過。

▲ 步行徑的初段，高樓大廈與球場花園的景緻相融。(攝影︰馮柏偉)

寶雲道健步行徑，全長約3公里，環境清雅，是半山至灣仔區一帶居民喜愛的緩跑徑。介乎寶雲徑至司徒拔道間的寶雲道，著名景點有「姻緣石」、沿途有多項「健身」的設施及休憩場地以供遊人使用平坦易行，親子遊最理想。行友們可在中區交易廣場(低層) 的巴士總站乘坐15號路線巴士或相關的車輛，至司徒拔道「港安醫院」附近落車，就可進入寶雲道。

▲ 入寶雲道健步行徑前，會經過一段小的斜坡。

法定古蹟 輸水道石道

寶雲道健步行徑大約等於在山頂盧吉道及夏力道兜一圈，路段大部份均有綠樹遮蔭，相當好走。沿斜坡而上，經過塞舌爾駐港領事館，就是健步行的起步點，右邊就是灣仔鬧市景，標高而立的就是合和中心，實在心曠神怡。

▲ 行走的輸水道石道下其實是一個個拱券結構承，走著灣仔合和中心像在咫尺之間。

這段石屎路，儼如懸空棧道，其實是由輸水道由石砌成，建於1885至1887年，由當時的港督寶雲爵士在任內決定，寶輸水道便是以他的姓氏命名，在香港日治時期，寶雲道曾被改名為「霧島通」。

此路依山而建，部分地方以拱券結構承托，當中最顯著設計特色是21個相連的拱券結構，由每塊約12吋厚的花崗石拱楔築成，於2009年被列為法定古蹟。

▲ 步行徑有不少眺望點，讓人駐足「指點江山」。(攝影︰馮柏偉)

雖然在疫情下，記者遊走時也發現不少人在緩跑，大約行15分鐘，會見到一個大涼亭，名叫「灣坊亭」，於1986年由「晨運之友」捐助修建。

▲ 途中的「灣坊亭」，在此歇腳相當不俗。(攝影︰馮柏偉)

大涼亭後是一個十字路口，左轉落灣仔，右轉上山往荷蘭徑、警隊博物館、香港仔水塘等，灣坊亭旁邊便見一處頗大的山澗空間，現已改建為寶雲道公園，設有特色小橋，也讓晨運客有較大的晨運休憩場地。

▲ 寶雲道公園也有不少涼亭，設有特色小橋，可惜水道沒有流水。

最佳展望台 豪宅舊區一望收

步行徑上時有路牌提醒你完成了多少路段，但放眼都是峰迴路轉的灣仔樓市，配以起伏的蒼翠山景，相配得宜。

▲ 步行徑的初段，高樓大廈與球場花園的景緻相融。(攝影︰馮柏偉)

要上姻緣石，旁邊有樓梯可直達，樓梯有檔口販賣紙牒，也有幾頭貓咪出沒（可惜較怕人）。善信買過紙牒就可姻緣石焚拜，而這裏亦是一個小小的展望台，左至右分別有合和中心、中環廣場、以至維港對岸的紅磡體育館亦隱約可見，前排樓下則有肇輝臺的樓景，東半山豪宅與灣仔舊區一目兼收，頗為壯觀。

▲ 姻緣石遠近馳名，未有拖拍的單身男女，不妨一拜轉運。(攝影︰馮柏偉)

走下樓梯繼續向前行就可俯瞰跑馬地、司徒拔道一帶的樓景，接下來步行多15分鐘便可去到出口。出口旁有巴士站及小巴站，可在此乘車離開。

交通︰在中環交易廣場的巴士總站乘15號線巴士，或在金鐘地鐵站乘24M綠頂專線小巴，到港安醫院附近下車

同場加映︰波老道前英軍醫院

其實未上寶雲徑前，向下走可到波老道閒逛一下，其10號這楝英式建築著實吸睛，其實它的前身是舊英軍醫院，為香港一級歷史建築，遊客可在此稍為駐足打打卡。

▲ 波老道前英軍醫院，今天已是香港猶太教國際學校的校舍。(攝影︰馮柏偉)

舊英軍醫院級建於1903年，於1907年啟用，為愛德華時代式的紅磚式建築，拱廊、露台都是西式建築適應亞熱帶氣候的形態，外露的黑色渠管，部份槽道仍刻有E.R.I（Edward Rex Imperator，即愛德華七世）的字款，典雅雋永。1941年香港保衛戰期間，舊英軍醫院遭受日本皇軍多次空襲，日治期間仍然被作為醫院使用，香港重光後則繼續供予駐港英軍使用。

▲ 拱廊幽深，也充滿舊英國殖民時代的格調。(攝影︰馮柏偉)

唯1990年起，香港政府先後以特惠租金將該處租予不同非牟利機構，現時地下由中英劇團及Carmel School of Hong Kong租用，上層則是香港猶太教國際學校的校舍、伸手助人協會的會址。

走入後都是幽深的拱廊，靜靜的陽光灑落，樓梯轉角的牆上都是學生的藝作。

▲ 從3樓外望，可見中銀大廈及及IFC景緻，新舊交織。(攝影︰馮柏偉)

到了頂層，還可看到其山牆建築的尖頂，以及一排排的煙囪，與中銀大廈及IFC的樓景新舊交錯， 時空相隔了一世紀，河山變易，今天的香港已變成另一個樣子。

舊英軍醫院 (猶太教國際學校)

地址︰香港波老道10至12號

交通︰中環交易廣場地下交通交匯處乘坐9號小巴可達

撰文︰馮柏偉