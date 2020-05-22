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【港版國安法】外交部駐港公署：冀國然恪守不干涉內政　客觀公正看待人大決定

政治 16:42 2020/05/22

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（資料圖片）

全國人大決定審議，涉及柏港維護國家安全草案。外交部駐港特派員公署發言人表示，希望國際社會恪守不干涉內政、相互尊重主權和領土完整等國際法原則和國際關係基本準則，全面準確理解並以實際行動支持一國兩制，客觀公正看待中國全國人大決定。

公署又指，冀國際會尊重和支持中方依法在港維護國家安全的努力，不以任何方式干預香港事務、干涉中國內政，強調維護香港長期繁榮穩定、確保一國兩制行穩致遠，是符合包括國際社會在內的各方共同利益。

公署表示，沒有國家會對嚴重危害國家安全的行為坐視不管，允許國土上存在「不設防」城市，容忍外國敵對勢力肆意插手本國內政，強調香港為中國領土不可分離部分，中央有權有責，在香港國家安全受威脅及損害、港府難自行完成國安立法下，採取果斷措施是形勢所逼，亦是確保一國兩制行穩致遠的治本之策，勢在必行

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責任編輯：陳宛彤

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