【新冠肺炎】瑪麗醫院3間隔離病房發生故障　其中一間有確診患者入住

▲ 庾慧玲指瑪麗醫院3間隔離病房今日（22日）一度出現故障。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情稍有緩和，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（22日）交代有關情況。庾慧玲指過去24小時醫管局向衞生署呈報24宗懷疑個案，現時共有52位病人正在留院接受隔離治療。

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截至今日中午12時，過去24小時共沒有名確診病人康復出院，個案編號包括532、789、1046 宗。至今共有1028名確診及1疑似病人康復出院，現時共有31名確診病人分別於8間醫院留醫，其中1人情況危殆 ，個案編號包括第595宗，1人情況嚴重，個案編號包括1049宗，其餘29人情況穩定。

庾慧玲續提到瑪麗醫院隔離病房於今早（22日）11時35分發出警報，隨即通知機電工程署檢查，相信與通風系統正在維修有關，引致其氣壓不平均，並於12時10分回復返正常。其中3間單人病房前室氣壓有下降情況，但病房內當時有維持負氣壓，其中一間有新型冠狀病毒患者住。她指院方有為此作風險評估，但因為醫護人員均有配備保護裝備以及當時沒有進行高風險程序，病房房門緊閉，病人沒有走出病房，故相信因事故所引起的感染風險不高。她指已要求機電署就事件調查，院方稍後會交代詳情。

庾慧玲交代了現時醫管局的個人保護裝備存量，現時醫管局共有2,600個外科口罩、230萬個N95口罩、380萬件保護衣和600萬個面罩，足夠使用2個多月。目前公立醫院負壓病床數目為1,219張，使用量為40.1%；負壓病房數目為659間，使用量為53.9%。

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記者：郭家穎