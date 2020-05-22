旅發局6月中推大型推廣活動鼓勵本地遊及消費　集全城過萬食買玩優惠資訊

▲ 旅發局計劃6月中推出大型推廣活動鼓勵本地遊及消費。（圖片由旅發局提供）

新冠肺炎疫情影響本港經濟及旅遊業，旅遊業全面復甦之期仍未知之數，旅發局認為，將於6月中推出大型推廣活動「旅遊・就在香港（Hello Hong Kong）」，透過集合本地深度遊資訊，以及利用一站式食買玩平台網羅本港逾萬個餐飲﹑酒店﹑景點及零售等優惠，鼓勵港人本地遊及消費，帶動本地經濟氣氛。

旅發局今日（22日）公有有關本港旅遊業復甦計劃詳情，總幹事程鼎一表示，旅發局短期內會先鼓勵本地遊，刺激和造就本地良好的消費及旅遊氣氛，待下一步與疫情穩定受控及允許彼此間免檢疫出入的國家及地區，建立「旅遊氣泡」恢復跨境旅遊，最後一步才全面恢復國際長途旅遊。

旅發局指本港或與南韓泰國等建旅遊氣泡 料今年內逐步恢復短途旅遊

他解釋，由於全球反地控制新冠肺炎的情況不一，難以預測今年訪港旅客的情況及本港旅遊業何時復甦，直言：

每一次出入境都要有指定的隔離要求，對旅遊是不切實際。

▲ 旅發局鼓勵港人在港深度遊。（圖片由旅發局提供）

程鼎一說，旅發局投放4,000萬元，計劃6月中推出大型推廣項目「旅遊・就在香港（Hello Hong Kong）」，鼓勵港人在港旅遊及消費，內容包括在網站發放本地深度遊資訊，涵蓋天際線﹑美食﹑本地文化﹑健康戶外﹑夜生活及購物6個主題，並推出電子版深度遊指南；又會建立一個一站式的食買玩優惠平台，網羅本港超過1.1萬個餐飲﹑酒店﹑景點及零售等優惠，有信心可吸引市民出外在本地遊玩及消費，從而連繫香港經濟鏈。

程鼎一續稱，當個別市場具備訪港條件，會將推廣項目延伸予海外年輕及中年旅客，並加入旅遊套票優惠，屆時會與網上旅行社合作。

▲ 旅發局鼓勵港人在港深度遊。（圖片由旅發局提供）

他說，關注6月可能仍會出現社會事件，但認為在本港疫情處於受控階段下，復工復課安排已陸續回復正常，相信市民會希望出外消費，現時是合適契機加大力度鼓勵本地消費，料港會適應有關情況。

對於全國人大計劃審議「港版國安法」，建立香港特區維護國家安全法律制度，引起各界關注。程鼎一指，現階段應對疫情仍是全球及本地最關鍵的議題，以保障公眾健康及旅遊安全，但不排除其他因素會影響日後海外人士訪港旅遊的意欲。

▲ 旅發局有信心大型推廣活動能夠吸引港人在本地消費。（圖片由旅發局提供）

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記者：陳曉瑩