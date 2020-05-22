【烹飪教煮】烹飪網紅教蝦醬蒸排骨　公開足料調味令冰鮮肉瞬間提鮮

▲ 烹飪網紅Simon公開蒸排骨的足料調味，就算用冰鮮肉都可以瞬間提鮮。

蒸排骨的口味千變萬化，配料繁多，如蒜蓉、豉汁、梅子、麵豉、欖角等等，都是好下飯的味道。但大家有否發覺自己的蒸排骨總是出水過多，失掉排骨的美味？其實，想排骨蒸得滑溜又入味，便要參考這位烹飪網紅Simon教大家蒸排骨的竅門，他今次教大家用蝦醬蒸排骨。

冰鮮豬肉性價比高

在Facebook開了一個名為《醉愛煮食男》的Simon，儲了不少粉絲，本身有正職的他，因著自小愛烹飪，常看食譜、上YouTube睇各類烹飪節目，加上又常常下廚宴請朋友，他說下廚能幫助減壓，喜歡分享自己下廚時的實戰心得，今年亦開了個人的YouTube煮食頻道，自己拍片剪片更進一步。

他今次選用的排骨，是購於家附近的一間叫健康農場的冰鮮肉店，主打是泰國產的冰鮮豬肉，不受非洲豬瘟影響、無添加、無激素。「因為冰鮮豬肉價錢較新鮮豬肉平約一半，今次用的一包冰鮮排骨約40元左右，性價比高。」

▲ 製作濕粉，生粉與水的比例是2:1。(程志遠攝)

生粉水比例：2比1

「許多人都會教先把醬料醃排骨，然後下油，再下些生粉勻，讓油和生粉裹著排骨，但我試過這樣做仍是不足夠。我反而不用油，而是把醬料全部撈勻排骨後，再用生粉加少許水，俗稱濕粉來包裹著排骨；令到排骨內的肉汁反被鎖著，不會變得『嚡』口。」

他又提到，生粉水的比例最好是2比1，因他喜歡蒸排骨的味道有層次，所以除了用現成蝦醬外，還會加入玫瑰露、指天椒、蒜蓉、麻油等調味，「加入這些調味料會令蝦醬味道提升不少」。

▲ 基本材料一覽。(程志遠攝)

材料(3-4人分) 排骨(切件) 8両 豆卜 8-10個 芫荽(裝飾用) 隨意 調味料： 蝦醬 1湯匙 玫瑰露 1湯匙 胡椒粉 少許 指天椒 1隻 麻油 1湯匙 蒜蓉 1茶匙 糖 2茶匙 薑 1片 生粉 2茶匙+1茶匙

做法：

1.把薑切絲，蒜頭切碎，指天椒切碎。

2.把排骨用蝦醬、糖、玫瑰露、麻油、蒜蓉、胡椒粉、薑，指天椒拌勻，醃30分鐘。

▲ 先落蒜蓉、辣椒、薑等材料。(程志遠攝)

3.將生粉加1匙水，做成濕粉，和排骨拌勻，

▲ 最後才下濕粉。(程志遠攝)

4.把豆卜先用熱水洗掉油份後，揸乾水後便放在碟底，排骨平均放在上面。

5.大火燒滾水，放入排骨蒸1分鐘，然後轉中大火蒸多10分鐘，最後放上芫荽做裝飾。

貼士：

約想豆卜入味，可對切一半，所以用的量亦可減半。

記者：趙景隆