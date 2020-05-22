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【新冠肺炎】天主教教區6月發恢復公開彌撒　人數上限為教堂容量50% 　停用公共經本及歌書 

社會 17:00 2020/05/22

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

湯漢樞機經徵詢醫護專業人士後，決定教區恢復舉行公開彌撒。

政府早前宣布在限聚令下，宗教活動獲有條件寬免。天主教香港教區今日(22日)發表「恢復公開彌撒牧民指引」，湯漢樞機經徵詢醫護專業人士後，決定教區恢復舉行公開彌撒，其中各堂區和彌撒中心可於6月1日恢復平日彌撒， 6月7日恢復主日彌撒；參加彌撒的人數只可佔聖堂通常容納人數的一半，在彌撒中，停用公共經本及歌書，信友可領聖體，但暫時仍只採用「手領」方式。

 公開彌撒防疫衛生指引如下：

  • 聖堂應保持空氣流通，座位定時清潔消毒，門口設消毒地毯。
  • 參加彌撒的人數只可佔聖堂通常容納人數的一半。
  • 信友進入聖堂範圍時，必須戴上口罩、量體溫、用消毒液搓手。進堂時，停蘸聖水。
  • 聖堂的服務人員應確保信友之間保持適當的社交距離。
  • 停用公共經本及歌書（可改用投影機）。
  • 「捐獻」改於彌撒後進行，由信友把捐獻自行放入「捐獻箱」（為方便信友起見，可增設一兩個箱）。
  • 平安禮以點頭代替握手。
  • 領聖體暫時仍只採用「手領」方式。信友領聖體前後都應用消毒液搓手，列隊時亦應保持社交距離。
  • 彌撒後，教友應立即離開聖堂場地，避免社交接觸。
  • 彌撒後，堂內座位應立即消毒清潔。
  • 堂區主任司鐸或其指定的負責人應監督以上守則的執行。

在目前「新冠狀病毒肺炎」疫情尚未全面受控制的階段，湯漢樞機酌情批准以下替代參與主日彌撒的方式：

  • 如信友掛慮外出參與彌撒可能會感染疫症，可採用參加網上主日彌撒（及神領聖體）或閱讀聖經等方式；
  • 由於目前堂區聖堂可容納的人數受規限，信友可以參加一台平日彌撒，替代主日彌撒。
  • 信友如身體不適，或家中有接受「家居隔離」的人士同住，主日應留在家中，參加網上彌撒或履行其他善工。

責任編輯　李志強

肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 天主教 限聚令 湯漢 疫情

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