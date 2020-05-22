【新冠肺炎】天主教教區6月發恢復公開彌撒　人數上限為教堂容量50% 　停用公共經本及歌書 

▲ 湯漢樞機經徵詢醫護專業人士後，決定教區恢復舉行公開彌撒。

政府早前宣布在限聚令下，宗教活動獲有條件寬免。天主教香港教區今日(22日)發表「恢復公開彌撒牧民指引」，湯漢樞機經徵詢醫護專業人士後，決定教區恢復舉行公開彌撒，其中各堂區和彌撒中心可於6月1日恢復平日彌撒， 6月7日恢復主日彌撒；參加彌撒的人數只可佔聖堂通常容納人數的一半，在彌撒中，停用公共經本及歌書，信友可領聖體，但暫時仍只採用「手領」方式。

公開彌撒防疫衛生指引如下：

聖堂應保持空氣流通，座位定時清潔消毒，門口設消毒地毯。

參加彌撒的人數只可佔聖堂通常容納人數的一半。

信友進入聖堂範圍時，必須戴上口罩、量體溫、用消毒液搓手。進堂時，停蘸聖水。

聖堂的服務人員應確保信友之間保持適當的社交距離。

停用公共經本及歌書（可改用投影機）。

「捐獻」改於彌撒後進行，由信友把捐獻自行放入「捐獻箱」（為方便信友起見，可增設一兩個箱）。

平安禮以點頭代替握手。

領聖體暫時仍只採用「手領」方式。信友領聖體前後都應用消毒液搓手，列隊時亦應保持社交距離。

彌撒後，教友應立即離開聖堂場地，避免社交接觸。

彌撒後，堂內座位應立即消毒清潔。

堂區主任司鐸或其指定的負責人應監督以上守則的執行。

在目前「新冠狀病毒肺炎」疫情尚未全面受控制的階段，湯漢樞機酌情批准以下替代參與主日彌撒的方式：

如信友掛慮外出參與彌撒可能會感染疫症，可採用參加網上主日彌撒（及神領聖體）或閱讀聖經等方式；

由於目前堂區聖堂可容納的人數受規限，信友可以參加一台平日彌撒，替代主日彌撒。

信友如身體不適，或家中有接受「家居隔離」的人士同住，主日應留在家中，參加網上彌撒或履行其他善工。

責任編輯 李志強