葵青地區康健中心開幕約7個月僅3,000人登記　行政總監稱受疫情影響未來會多宣傳

▲ 陳燕萍(右)指中心開幕至今僅3000人登記使用服務，未來會多宣傳。(陳國峰攝)

全港首個由政府出資、在去年9月開始營運的葵青地區康健中心，已成為區內提供系統化基層醫療的服務據點，並將科技運動與醫療結合新概念，為區內居民提供個人化的健康照顧，對於食物及衞生局局長陳肇始指正研究安排部份出院者到中心跟進康復情況，中心指正籌備當中，一有詳情稍後會公布。

▲ 虛擬實境系統協助使用者進行復康訓練。(陳國峰攝)

中心今（22日）舉行傳媒導覽，介紹中心設備。葵青地區康健中心新任行政總監陳燕萍表示，科技運動主要是以虛擬實景和電腦應用的遊戲作為運動的媒介，利用遊戲控制器及簡單運動器材，提供肌能、認知及社區生活技能等多方面內容，訓練相關肢體和肌肉,從而增加他們的生活體驗及提升治療效果，護理人員亦可透過分析每次訓練的數據記錄，了解使用者的身體狀況及健康進度。而中心近日亦引進多項科技運動的器材，包括「沉浸式虛擬實洞穴境訓練系統」，讓市民模擬在街外環境如樓梯、超市等進行復康訓練；透過互動復康訓練器材，訓練長者使用肌肉的運動能力及認知能力。

▲ 物理治療師透過訓練協助長者訓練四肢運動能力。(陳國峰攝)

中心去年開幕預料每年將服務5萬人，惟至今僅累積約3,000人登記使用服務，被指數字遠低於預期。陳燕萍坦言，受疫情影響中心僅能維持有限度服務，未來會多加宣傳，包括增設更多街站、商場展版及派傳單等吸引當區居民使用。

現年70歲的蘇女士本身患有糖尿病及骨質疏鬆，她坦言以往不知如何預防及管理身體健康，但自中心開始啟用後便積極參與課程，恆常鍛鍊增強肌肉能力，自己對身體健康了解更深，感謝中心各人員的指導。

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記者：蘇文軒