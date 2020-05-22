台灣葡萄牙約1年完成投資移民　移民顧問料下半年移民申請按年翻倍

▲ 有移民顧問表示，港人較為敏感，料國安法出台後，今年下半年移民申請數字會按年翻倍。（資料圖片）

今年全國人大會議將審議「港版國安法」，有移民顧問指，近期由於疫情關係，港人對移民稍為卻步，但明言港人較敏感，當疫情緩和，加上國安法出台，料今年下半年移民申請按年翻倍，屆時台灣、葡萄牙等可1年內完成投資移民的地方「冷門都變成熱門」。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，去年下半年爆發社會事件，已令港人移民意欲大增，去年下半年其接到的移民查詢較上半年大增3倍，而最終申請的個案亦增1倍。

不過，他指由於新冠肺炎疫情對經濟的打擊，令許多人的工作、收入及資產價格受影響，投資、買賣物業都多了考慮，令港人對於移民有一定阻滯。

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他續稱，港人一直較為敏感，雖然昨今兩日的移民查詢未有大增，但他料法案出台後，對港人的心理會有即時影響，若疫情消退，今年下半年移民查詢及申請個案，或按年翻倍。

而英國、美國、澳洲及加拿大等英語國家依然為港人移民的首選。可是，張家禧指疫情下運輸停滯，有關移民當局亦已暫停辦工，拖慢移民申請程序，例如加拿大魁北克省投資移民，原已需要4至5年審批時間，料或加長至5至6年，而較短的美國投資移民，亦需2至3年。

▲ 環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，去年下半年爆發社會事件，已令港人移民意欲大增，去年下半年其接到的移民查詢較上半年大增3倍，而最終申請的個案亦增1倍。（資料圖片）

不過，張坦言，

如果局勢迫住要走，熱門地方去唔到，冷門都會變成熱門！

近年非英語國家開始流行，他去年底曾幫數個家庭成功申請葡萄牙投資移民，僅需50萬歐元購置物業，每年只須到當地居住一至兩周就可，5年後通過葡語考試，更可獲得公民身分；申請在1年內就完成審批。

而近年台灣亦受港人歡迎，張家禧表示，港人只需投資600萬元台幣做生意，在3年期間內每年聘請至少2名台灣人就可，而申請人首年連續居住11個月，即可入籍台灣。惟受疫情影響，原來4至5個月申請期或延長至1年以上。

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記者：徐紹軒