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【新冠肺炎】張竹君：當局已收回梨木樹邨居民2千多個樣本瓶　全部結果呈陰性

社會 17:08 2020/05/22

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張竹君指當局已收回梨木樹邨居民2千多個樣本瓶，全部結果呈陰性。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，早前再現本地感染個案，涉及梨木樹邨一家三口，當局向梨木樹邨卓明樓居民派發樣本瓶。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局至今已收回2千多個樣本瓶，全部結果呈陰性。

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張竹君表示當局已向梨木樹邨卓明樓居民派發樣本瓶作檢測，至今共收回2000多個樣本瓶，全部結果呈陰性，惟當局所派發的樣本瓶不只2000多個，相信仍有市民未交回樣本瓶。她又指，近日交回的樣本瓶數目較少，市民如需交回樣本瓶，當局會繼續作化驗，以作保障。

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至於案件的源頭方面，她表示派發樣本瓶是為了找回源頭或追查是否有擴散情況，但至今都沒有發現，相信如過往部分本地個案一樣是源頭不明，希望即表示今次的個案是沒有擴散的情況。

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記者：郭詩詩

張竹君 衞生防護中心 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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