【港版國安法】立法影響港獨立關稅區地位？　法律專家製國安法20問解惑

▲ 第十三屆全國人民代表大會第三次會議在北京人民大會堂開幕。

全國人大會議今日北京揭幕，正式將「港版國安法」納入議程，將以基本法附件三在港落實。中央政府此舉，即引起不少港人的疑慮，民主派更批評北京的做法是攬炒香港，擔心一旦落實國安法，香港的人權、民主、自由和法治將被摧毀。團體「香港邁向明天關注組」表示，與一群法律專家發出香港《國家安全法》二十問，就20個港人關注的國安法問題，包括國安法是否影響香港的單獨關稅區地位、影響外商來港投資信心等解答。重點包括：

問：國安法立法後，港人討論時事、學術交流、出國旅行、移民，以及開展經貿、宗教、文化、體育等對外交往活動是否會受到影響？

答：不會。基本法保障香港的言論自由，討論時事、批評政府、學術交流不會受影響；基本法保障香港居民出入境自由，出外旅行、移民以及開展正常對外交往和國際合作完全不受影響。不論是全國人大立法維護涉港國家安全，還是本港開展「23條」立法，所有法律賦予香港市民的權利和自由均不會被削弱。



問：國安立法是否損害香港居民的遊行、示威、新聞、言論等基本權利和自由？

答：不會。國安法只約束四類嚴重危害國家安全的行為和活動，針對的是極少數人，不會影響港人正常享有和行使法定的各項權利和自由。香港居民在行使這些權利時，例如參加「六四集會」，只要不實施分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等行為，就無需擔心觸犯國家安全法律。



問：香港使用社交媒體會否受到制約？

答：完全不受影響。市民可如常使用Facebook、Instagram、Whatsapp等社交媒體和通訊工具，通信自由、言論自由等權利完全可以得到保障。國安立法只針對極少數人和少數幾類嚴重危害國家安全的行為、活動，不會針對大多數公眾。



問：國安法立法後，特區是否還要完成23條立法？

答：全國人大決定只針對香港維護國家安全方面的最突出風險和最緊迫問題，並沒有取代23條規定的香港自行就危害國家安全的7類行為進行立法的憲制責任。未來特區還要完成23條立法，並與全國人大常委會有關立法做好銜接



問：國安法在港實施後，鼓吹「港獨」是否違法？

答：鼓吹「港獨」和主張納粹、煽動民族仇恨等一樣，不屬於一般言論自由的範疇，法律需要對此規管。



問：國安立法是否會影響香港的單獨關稅區地位和對外經貿聯繫？

答：不會。香港的單獨關稅區地位是世貿組織確定的，亦是基本法有關規定所保障的，不是某個國家的「恩惠」，更不是某個國家能單方面任意取消的。這一地位得到世界的廣泛認可。現時，有全世界8700多間公司在香港設立區域總部、辦事處等，還有20多萬億元投資及2000多間上市公司就是最好的證明。

而香港保持單獨關稅區地位，廣泛與其他國家和地區開展經貿合作，不僅對港有利，對包括美國在內的世界各國投資者都是有利的。就拿美國來說，香港是美國全球最大的貿易順差地區，美國在香港每年賺取逾300億美元，更有超過1300間美資公司在香港營運。不承認香港的單獨關稅區地位，並不符合這些美國企業的利益。



問：國安立法是否會影響外商來港投資信心，使香港經濟地位下降甚至衰落？

答：社會動蕩才是影響投資信心的最大敵人。世界各國和地區大都為國家安全立法，沒聽說因此影響投資者信心和經濟發展。投資者考慮在一個地方長遠投資，要評估該地方5年、10年的投資環境，包括政治、經濟環境是否穩定，他們的投資項目能否長期順利運轉，得到回報。



問：全國人大為什麼選擇現在就維護國家安全問題作出決定？

答：因為香港在維護國家安全方面法律漏洞和現實風險十分突出，十分緊迫。去年6月以來，「港獨」組織和激進分離勢力活動日益猖獗，暴力活動不斷升級，已發展到恐怖襲擊的邊緣。加上國際環境越來越複雜，外部勢力深度干預香港事務，充分暴露了香港在維護國家安全方面存在法律漏洞和現實風險。鑒於香港回歸將近23年都沒完成23條立法，國家不能眼睜睜看着各種分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動、干預香港事務的活動在香港肆無忌憚地發生而坐視不理，放任不管，所以全國人大不得不主動出手，別無他選。

更多有關國安法的問題，可瀏覽「香港《國家安全法》二十問」

責任編輯：李淇