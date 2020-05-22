馬浚偉再跨界自製電視節目　馬仔將與黎瑞恩合作舞台劇《男人四十CEO》

▲ 馬浚偉自家製作電視節目《緣來自咖啡》訪問黎瑞恩。

一向熱愛咖啡文化的馬浚偉，其創立的「小馬工作室」首次自家製作電視節目《緣來自咖啡》，每次邀請不同嘉賓亮相，分享咖啡與人生，其中一集的嘉賓黎瑞恩亦是咖啡愛好者，節目中品嚐了馬仔親手炮製的咖啡，讚不絕口，更推薦大家有機會的話，一定要試試馬仔的手藝。

馬仔表示：「很開心公司正式開工製作電視節目，感謝小恩子出任嘉賓，我哋相識已久，且一起經歷過許多，彼此有份深厚感情，能夠毫無保留的交談。小恩子在節目中分享了自己好多內心感受，真摰感人，相當勵志。」

兩人將會在舞台上首度合作，馬仔自編自導自演的第三個舞台劇《男人四十CEO》，誠意邀請黎瑞恩出任女主角，扮演豬隊友中的奇葩、男主角身邊的女秘書。

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▲ 原來馬浚偉是咖啡專家。

黎瑞恩與馬仔合演舞台劇

馬仔表示角色非常適合小恩子，因為夠「純」但又非「蠢」，引發出好多笑料，激到CEO嘔血，很有喜劇感。他認為小恩子本身就具備這種戲劇元素：「原來小恩子從未演過舞台劇，非常感謝她將其第一次給了我，希望我們可以擦出火花。」

黎瑞恩對於首次演出舞台劇，心情既興奮又緊張，更有期待：「擔心自己不記得台詞，不過馬仔CEO非常體貼，他說到時成日排練就一定記得，有他的鼓勵，個心都定好多，我會努力做到最好。」

小恩子又笑言之前不知馬仔調弄咖啡那麼在行，而她很喜歡《緣來自咖啡》這個節目，因為能帶出正面訊息及價值觀，馬仔更透露未來二人會有更多合作，尤其是音樂方面。