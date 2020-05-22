Facebook冀實現永久遙距辦公　年底開放招聘

▲ Facebook 行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）最新表示，在未來5至10年內，有約5成員工將長期實行在家工作，並且陸續開放更多遙距工作職位空缺。

新冠疫情持續期間，科企紛紛實行在家工作。Facebook 行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）最新表示，在未來5至10年內，有約5成員工將長期實行在家工作。並且宣布陸續開放更多遙距工作職位空缺，目前美國空缺職位若是符合遙距招聘，將在今年底開放其他國家或地區的求職者申請，以永久遙距辦公形式就職。

朱克伯格在fb內部直播上表示，因應多地實行封城措施，目前公司95%員工都遙距工作。根據其內部調查發現，有50%的員工表示遙距工作與在辦公室一樣高效，並且有40%表示對全職遙距工作有興趣。另有75%的員工表示，若可以選擇遙距工作，可能會搬到另一個城市。

他又提到，Facebook將開始允許部分員工全職遙距工作，如果這些員工在2021年1月1日前須搬遷到其他城市，便需通知公司，並可能根據新地點調整員工的薪酬。

以2019年Facebook員工總數44,942人計算，若如朱克伯格所言，在未來5至10年，有約5成遙距工作人數，即將超過2.2萬人。

事實上，在矽谷房價持續飆升的情況下，愈來愈多科技公司傾向將辦公室搬離，長期實行在家工作已成矽谷科技的最新趨勢。除了Facebook之外，Twitter、加密貨幣交易平台Coinbase及電商平台Shopify日前已陸續宣布開放讓員工自行決定是否要長久遙距工作。

Google及Alphabet行政總裁Sundar Pichai則表示，正考慮透過遙距工作增加工作靈活性，而不僅是讓員工待在家中工作。

責任編輯：張寶燕