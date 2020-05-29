【精神壓力】完美主義者易生精神壓力　精神科醫生解構病人4種典型性格

▲ 精神科專科醫生歐陽國樑分享病人4種典型性格。

現代人生活節奏急促，普遍人人都有精神壓力。但甚麼人會較易有精神困擾？又應如何排解？TOPick訪問了精神科專科醫生歐陽國樑，分享病人4種典型性格。歐陽醫生坦言，精神病成因眾多，除了是來自學業、家庭、感情壓力外，性格也是取決因素之一。而他行醫近20年，在接觸過的病人當中，差不多近9成人都是源自以下數個性格：

急躁

行動比思考更快，甚麼都沒有細想就去做。這種人要提醒自己放慢生活節奏，做事要有條理。

完美主義

對每件事情要求都很高，性格多數比較mean（刻薄）。這種人要學懂對他人更親切友善一些、展露笑意。如果是公司管理層，則要控制脾氣，不要整天責罵下屬。

介意別人看法

歐陽醫生指，這種人多數是年輕人，許多時會因應別人反應，才決定做不做一件事，但其實不準確，有時可能是別人的過份要求。

他建議，這種人應嘗試接觸多些事物，累積更多見識。讓眼光再寬大一些，再發生相似事情時，就不會小題大做，而後續引發的情緒也會小一些。

喜歡製造問題

每件事也問「點解」，為自己製造許多問題，卻永遠無答案。這種人要提醒他們不要再製造問題，把精神和時間留在處理問題上，想到一個問題，就先解決當下的問題。

歐陽國樑醫生行醫20年，由懵懵懂懂被病人「起飛腳」踢爆眼的青山醫院實習醫生，到現時盡得病人信任的私家醫生，除了懂得說服病人改變，走進病人內心世界，他笑言最希望做到病人的「風水師」，替病人指點迷津。有關歐陽醫生行醫點滴，詳見【下一頁】。

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記者：陳昊淋