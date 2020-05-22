旅發局指本港或與南韓泰國等建旅遊氣泡　料今年內逐步恢復短途旅遊　

▲ 旅發局預計，本港今年內或先與南韓、泰國、澳門及內地建立「旅遊氣泡」。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情下，全球多國因防疫而實施入境限制措施「鎖國」，隨疫情轉好，社會開始討論放寬出入境檢疫措施，包括允許彼此間免檢疫出入的「旅遊氣泡」。 旅發局預計，本港可能會先與南韓、泰國、澳門、內地等地建立「旅遊氣泡」，料今年內可逐步恢復短市場旅遊。

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旅發局總幹事程鼎一今日（22日）表示各地政府與官方機構現正探討及計劃與疫情穩定受控並允許彼此間免檢疫出入的國家及地區，建立「旅遊氣泡」恢復跨境旅遊，他估計亞洲地區會最先放寬出入境限制和檢疫要求，目前南韓、泰國、澳門及內地等疫情均受控，料港府會於今年內與有關地區協調建立「旅遊氣泡」，逐步重開跨境旅遊的步伐，但估計本港與歐洲等長途市場，最早到今年第4季或明年才能恢復來往。

程鼎一又言，本港防疫抗疫工作行之有效，相信亞洲區開始有限度旅遊後，香港會成爲短途市場的首選。

▲ 旅發局總幹事程鼎一（右）表示，本港或先與南韓、泰國、澳門、內地等地建立「旅遊氣泡」。（圖片由旅發局提供）

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記者：陳曉瑩