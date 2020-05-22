【歎息橋】獲黃秋生廖啟智等好戲之人欣賞　黃定謙盼望靠演技獲觀眾認同

▲ 被質疑演年輕版陳奐仁有身高差，黃定謙望靠演技獲獲觀眾認同。

ViuTV劇《歎息橋》集多位老中青演技派演員於一身，要從中突圍並不容易。演年輕版的Ken的24歲新晉演員黃定謙（Himmy），在劇中算是演出年資最淺的一員，獲安排演出陰沉壓抑的角色，其中一場被母親邵美君鬧到爆喊不停的戲份被盛讚。入行以來發揮空間甚多的黃定謙雖覺幸運：「做演員說到底除了運氣，還要看你的決心和努力。」

在《歎息橋》正式開拍前，導演安排所有演員一聚互相交流，黃定謙與陳奐仁（Hanjin）這兩位年輕版與成長版的阿Ken（胡啟源）首次碰面聚頭：「當日飯局我以觀察為主，看他有甚麼特質能夠放入角色裡面。事後我們在Whatsapp中分享對角色的想法和演繹，希望演出來能夠相似、觀眾覺得我跟他都是阿Ken。」

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▲ 現年24歲的黃定謙憑電影《點五步》入行。（湯炳強攝）

黃定謙被故事感動

黃定謙坦言有看過觀眾的評論，當中不少針對二人外貌身高不相似。

身高1.81米的黃定謙長大後怎會變成1.7米高的陳奐仁：「不想大家純粹以樣貌、高度去評論，我有去學習Hanjin的微動作、表情，到底有多像見人見智，但自覺效果出來沒有觀眾所說的相距太遠，而且我演的角色不只是為了像他，對角色演繹我也有自己的想法。」

▲ 劇中阿Ken的角色不論面對母親還是喜歡的女生，都是沒有自我和主見的人。（ViuTV截圖）

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當時導演李紹波（肥波）找黃定謙出演時，只透露這是個聽媽媽話但又有點反抗的角色，直到正式演出前再與另一導演楊承恩詳談，得知阿Ken更多背景後，感到角色演繹並非想像般簡單：「知道有這樣極端的媽媽，兒子的性格、場口的氣氛應該不止起初說的模樣，拍攝時亦無想過會如此震撼，但拍起來當情緒全投入進去以後，確實會起雞皮！」

阿Ken長年累月受到單親媽媽胡彩雲（邵美君飾年輕版）的施壓，在長期壓迫及遭受情緒勒索的環境下成長，令其情格陰沉壓抑。在第二集「妥協」中，黃定謙飾演的阿Ken在家中與媽媽食飯爆喊一幕，令人印象深刻。

▲ 劇中角色陰沉壓抑的性格，黃定謙表示與現實中的他並不相像。（湯炳強攝）

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黃定謙投入角色

憶起該場戲的陰暗氛圍黃定謙馬上起雞皮疙瘩，他透露家裡的場面全都安排在同一天內拍攝，到那場食飯大爆發場口已經是晚上7時多，角色的情緒累積一整天好繃緊：「雖然現場很嘈吵，但邵美君的聲音一直在我耳邊和心裡徘徊，全都是很凶惡的對白和言語。」

《歎息橋》的拍攝為求真，會要求演員真實的呈現當下的情緒和想法：「有個轉折位邵美君突然很內疚地對我說Sorry，我覺得好恐怖於是禁不住哭了出來，她轉身走了我更害怕，怕她往廚房拿刀，我整個人都在發抖，導演知她不會回來後終於喊Cut，而我繼續哭個不停，待邵美君回頭跟我說是假的，我才慢慢停下來。」

▲ 第二集的這一場戲，廣受觀眾好評。（ViuTV截圖）

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黃定謙家教嚴

現實中的Himmy雖然家教甚嚴，但坦言若果成長在這種極權中的家庭，早就選擇離家出走。在小學時期被限制晚上九時便要上床睡覺，家住上水的他中四才首度出「遠行」與同學到旺角逛街，黃定謙笑謂：「隨著青春期開始，身型變得高大後，她就沒有再管制我太多。其實是自然而然放手，覺得人生道路應由我自己去選擇。」

在人生的追求以及事業的發展，Himmy亦有堅持與想法：「在選修電影學院表演系時，媽媽一開始亦不放心，到後來我在這後發展，她亦未有支持，還說這個行業好黑暗，我說每個行業都有黑暗面，但因為我堅持要嘗試。起初她以為我抱著試玩心態，但後來見到我好認真好努力，亦變得放心和支持。」

問到媽媽有否跟他一同捧《歎息橋》場，他笑謂：「還未問，我喜歡自己看，這樣比較專注，因為怕要跟她解釋，哈哈。過去的演出她也有看，也都只是說『不錯』那種。」

▲ 在這段疫情時期，Himmy選擇學習鋼琴和煮食增值自己，早前母親節為媽媽親自下廚煮酸菜龍躉海鮮煲。（instagram圖片）

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Himmy早前在instagram分享過，在拍攝《歎息橋》期間是他人生中皮膚狀態最差的時候，現時回看卻覺得膚況與長期受到高壓的Ken完全無違和感。

Himmy說：「在拍攝前一個月已經開始出現問題，開劇時同時撞上港台的劇集拍攝，長期化妝又因為情緒不太穩定，令皮膚情況一直下滑。不過看劇集播出時又覺得，Ken長時間受到高壓管制，皮膚出現這種情況又非常合理。事後花了一年時間，中醫、針炙、護膚，甚至臉部刮沙都試過，花費許多時間和金錢終於治好，最重要還是調節心情、早睡早起、多喝水。」

▲ Himmy憶述拍攝當時，是他皮膚狀況最差的時候。（instagram圖片）

於大學一年級接拍《點五步》而入行，後來又因《淪落人》而受到注意，於參演期間又先後遇到廖啟智、黃秋生、邵美君等好戲之人欣賞和教導。

Himmy承認自己算得上是幸運，但實際非別人所看的順利：「一半幸運一常努力，至今猶記得17歲時立志要做演員的蠻勁，當時為了累積演出經驗，不論有否酬勞都接，又不斷寄出履歷去試鏡，由學生作品、港台、鮮浪潮慢慢做起來，同時亦有做兼職去維持夢想，所以說到底除了運氣，還要看你的決心和努力。」

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▲ 與唐寧有感情線的Himmy，大讚對方友善無架子。（ViuTV劇照）

當然也有遇過挫折和難受的時候，但Himmy從未想過放棄：「演戲是我最想做的事，在沒有演出時可以做其他事去維持夢想，但我不能放棄演戲去做其他的事。」

過去曾經為劇集《三一如三》任剪接助理，若有機會Himmy亦想試試導演的職位，因為每次收到劇本，都會對所有角色的演出、排位都有想法，他回想當時學習剪接：「起初當做多一樣技能，又覺得學剪片有助演戲，因為知道怎樣剪接後，會想怎樣演好一點，令剪接師剪不走我的鏡頭，哈哈。」

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記者：陳心怡