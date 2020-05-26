【愛妻號】兜兜轉轉重遇愛妻望相愛到白頭　暖男張達倫婚姻保鮮法︰保持拍拖感覺

▲ 暖男張達倫不時為太太製造二人世界，令夫妻間保持拍拖的感覺。

孩子出生後，夫妻的注意力難免集中在孩子身上，影響了夫妻關係。張達倫也曾因照顧兒子碩碩，忽略了太太Kimmy的感受，幸好及時察覺，反省自己過失。作為丈夫，達倫有時刻留意太太的心情，並不時安排二人世界，製造驚喜，「讓她再有一個拍拖的感覺。」

在劇集中經常飾演暖男的張達倫，現實中也是一名暖男，對愛妻Kimmy照顧得無微不至。達倫與Kimmy早於大專時期相識，她是達倫哥哥讀酒店課程的同學，惟當時兩人各有另一半，有緣無份。

▲ 張達倫一家四口在疫情前到澳洲旅遊探親友。（相片來源︰張達倫facebook）

Kimmy之後曾與一名外國人結婚，育有現年17歲的女兒Chloe；達倫亦曾與藝人黎芷珊拍拖9年。各自甩拖後，兩人在一個聚會中重遇，在對的時間終擦出愛火，拍拖2年後結婚。榮升繼父的達倫愛屋及烏，影婚紗相都與繼女一起。

兒子出生曾忽略了太太

達倫曾在節目《1+1+1》中坦言，自兒子碩碩出世後，他曾將全副心機放在兒子身上，一度忽略了太太，影響了夫妻關係。他開始檢討自己，有時將返工的壓力帶回家，忍耐力不足。

夫妻相處有很多細節，例如留意太太的情緒，當她不開心時，我應該怎樣做？為何當刻我會令她不開心？如何令她開心？

▲ 兒子碩碩樣子和性格都好可愛，識氹人開心。（相片來源︰張達倫facebook）

兩夫妻除了緣份和愛，還要互相忍讓，努力平衡湊仔與另一半的感受，夫妻關係才能融洽長久。

有一段說話幾啱聽，愛需要忍耐，始終我們是兩個人，她不是我，思想會有不同。

▲ 張達倫的父母結婚幾十年恩愛如昔。（相片來源︰張達倫facebook）

羨慕年邁父母出街仍甜蜜拖手

達倫的婚姻觀是向其父母取經，他一直很羨慕年約7旬的父母，結婚幾十年，至今仍會出街拖手，恩愛如昔。故此他不時情商父母幫手照顧碩碩，好讓他相約愛妻出街二人世界，製造驚喜，讓她持續有拍拖的感覺，那怕只是簡單一餐飯。

不知何解很多人去到某個年紀，思想有轉變，覺得拖手好尷尬，其實這能給予伴侶一份愛，每一段關係都需要的，即使老父老妻都應該做，才能走得長久。

▲ 張達倫發覺現今小孩都好聰明，兒子於2歲3個月時已能與他交流。（文子健攝）

張爸爸和張媽媽相愛到白頭，已經全無火氣，年輕時兩人均是嚴父嚴母，尤其媽媽常對達倫和哥哥施以體罰。達倫笑言，兩兄弟小時候是百厭星，父母激到打仔都好正常。

父母讀書不多，打工養大我們已經好辛苦，回家還要對著我們兩條「化骨龍」，哈哈！

中小學時期百厭星一名

達倫學生時期是一名頑皮小子，兩兄弟小學讀南區聖伯多祿天主教小學，中學讀余振強紀念第二中學，他自言讀書資質有限，上課經常談天，成績每年是最差幾位；返學只喜歡踢波、跑步快，只受體育老師歡迎。

其他老師尤其訓導主任憎到我死；上木工堂洗手，我都會用水彈阿Sir！

▲ 自兒子出世後，張達倫與Kimmy曾將全副精神投放在兒子身上，一度影響夫妻關係。（相片由受訪者提供）

老師討厭他的程度，確是可見一班。見家長時，老師的評語是︰「你個仔衰啲講句，瞓棺材都會講嘢起返身！」又有一次，媽媽以當代遊戲機王「紅白機」作激勵下，達倫成績突飛猛進，總成績考全班第9，社會科更考試100分，惟老師對他不信任。

老師派卷後，叫我去教員室重做試卷，他以為我出貓，我有讀書真的識做。現在回想，老師其實不應這樣做，幸當時我不知其意圖，否則我會好hurt，以後不再讀書。

▲ 張達倫經常在劇集中飾演暖男角色，他不介意繼續做暖男，「我都想睇吓自己仲可以有幾暖！」（黃建輝攝）

受愛心老師啟發 用愛教小孩

達倫最感謝一位英文老師用心教導，不停鼓勵他，助他在英文科突飛猛進，「她令我覺得有存在價值。」這位老師和父母的愛心，啟發到達倫現在教子女的方式。

我要用愛心幫助子女成長，是我為人父親的學習過程。惟一我不會學父母打仔，時代已經不同。

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記者：林綺玲

場地︰BKW宴會廳