【大減價】Tory Burch大減價低至15折　經典LOGO平底鞋激減$1850

▲ OnTheList於中環及網店舉行Tory Burch大減價低至15折！（劉慧君攝）

OnTheList將於5月26日至31日舉行Tory Burch大減價低至15折，於OnTheList中環門市及網店同步進行。適逢大家開始由Home Office回復正常工作，今次為大家介紹適合上班的抵買品！

經典LOGO圓頭平底鞋原價HK$2,300至HK$2,850，現在每對都是特價HK$1,000，優惠低至35折！

經典LOGO圓頭平底鞋 特價HK$1,000

▲ （劉慧君攝）

除了圓頭鞋，各款高跟鞋及高跟涼鞋特價HK$650至HK$1,200不等。

蝴蝶結尖頭裸跟鞋（粉紅色、藍色、黑色） 原價：HK$3,150 特價：HK$650

▲ Rosalind Slingback Pumps（劉慧君攝）

白水晶高跟涼鞋（黑色、粉紅色） 原價：HK$4,200 特價：HK$650

▲ Elodie 105mm Ankle-Strap Sandal - Rock Crystals/Rose（劉慧君攝）

高跟金屬LOGO涼鞋

灰褐色 原價：HK$2,800 特價：HK$650

黑色 原價：HK$2,950 特價：HK$850

▲ kira sandal（左）、Kira Two Band Sandal（右）（劉慧君攝）

如果偶爾想穿得輕便些，一些休閒的運動波鞋款特價由HK$450至HK$700，正正配合Happy Friday的心情！

▲ （劉慧君攝）

鞋款之外，Tory Burch的手袋款式繁多，尺寸有小至迷你側揹袋，大至麻質Tole Bag，滿足你不同造型及工作需要。

Robinson Chain Wallet（紅色、粉紅色、粉藍色） 原價：HK$3,000 特價：HK$1,200

▲ （劉慧君攝）

▲ （劉慧君攝）

Fleming Mini Stud Convertible Shouder Bag（左） 原價：HK$6,400 特價：HK$2,800

Ella Cancas Tole（中） 原價：HK$3,000 特價：HK$1,400

Camera Bag（右） 原價：HK$6,950 特價：HK$2,000

此外，Tory Burch還有銀包、披肩及IPhone Case選擇。可是，今次銀包的款色不算多。

McGraw Phone Wallet（右）特價：HK$600

Fleming Studded Quilted Leather Wallet（左）特價：HK$600

Fleming Zip Continental Wallet（下）特價：HK$800

▲ （劉慧君攝）

以下3款大LOGO及暗花LOGO披肩，由HK$2,500至HK$3300，減至HK$800，是一眾OL在冷氣房裡必備的保暖擋風良品。

披肩 特價：HK$800

▲ （劉慧君攝）

OnTheList - Tory Burch特賣活動詳情：

門市大減價日期及時間：

5月26日（二）上午8時至下午8時

5月27日（三）上午10時至下午8時

5月28日（四）上午10時至下午8時

5月29日（五）上午10時至下午8時

5月30日（六）上午10時至下午5時

地址：中環都爹利街6號印刷行地下（中環地鐵站G出口）

網店大減價日期及時間：

5月26日（二）上午8時至5月31日（日）下午11時59分

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記者：王芷瑩