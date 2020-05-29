【診症實錄】3名女病人門診相約集體燒炭輕生　醫生一招瓦解亡命三人組

▲ 歐陽醫生曾遇過3名女病人相約集體燒炭輕生。

青山醫院前副顧問醫生歐陽國樑行醫十多年，以往一直在青山醫院門診部診症，每日見盡新鮮事，自然有不少難忘個案。當中最印象深刻的，可謂在門診部遇到3名相約一起燒炭輕生的女子。

▲ 歐陽醫生難忘有3名病人集體燒炭輕生。(陳靜儀攝)

他憶述，當年有3名女士在醫院門診部結識，有2名屬於邊緣性格，另1名患有思覺失調。「鐵三角」看似十分投契、老友，卻又不時互相指責，甚至慫恿對方自殺。由於情況已擾攘多時，他作為其中2人的主診醫生，對此棘手個案十分頭痕。

豈料，事情差點一發不可收拾，鐵三角某日真的相約集體燒炭自殺。幸好最終獲救，3人被送往醫院救治。

作為其中2人的主診醫生，歐陽醫生當時與另一名患者的主診醫生都花了長時間商量如何應對及治療。

知道事情難搞，她們中間都多次出事，總之三人在一起就沒好事發生。

由於三人互相影響力實在太大，邊緣性格患者服藥的效用亦不大。無計可思之下，歐陽醫生突然靈機一觸想到「怪招」──挑撥離間。

挑撥離間瓦解亡命三人組

「挑撥離間」顧名思義就是透過離間3人的關係，使她們不再成為朋友，不再互相慫恿自殺、死亡。歐陽醫生當時向患者坦言，三人彼此會互相「講大家壞話」，另又會理性地向她們分析「鐵三角組合」的潛在危害。

我甚至直接在她們面前說，「她在我面前說你壞話，你又說她壞話。你說她「激嬲」你，你又「激嬲」佢。她很討厭你，不如大家別見太多面吧。

此外，又建議她們花時間在其他方面或活動，結交其他朋友，照顧家人。結果「出招」後，三人果然開始疏離。他表示，其實她們以往已多次吵架，彼此都有不滿，實際上毋須經「自己把口」已可瓦解亡命三人組。

我已挑撥到她們到現在都沒有接觸，如今她們也知道實情。

歐陽醫生指，2名患者的治療尚算成功，如今仍會間中與他聯絡。

躁鬱症女患者抗拒服藥 3度裸跑入院

行醫多年除了印象深刻的個案，也有令他產生遺憾的個案。歐陽醫生仍記得有名40多歲的女子患有躁鬱症，躁鬱症本來十分容易治療，只要服藥即可，但她十分抗拒，結果44度入院，當中有3次是裸跑入院的。

躁鬱症病人會出現躁狂和抑鬱兩種情緒。處於躁狂狀態時，患者會情緒高漲；處於抑鬱狀態時，則情緒低落，對事情感到悲觀和絕望。該女子在歐陽醫生主診時已入院10多次。她一直認為自己情緒高漲時才算正常，反而正常時會覺得失落。尤其想到自己要長期服藥，服藥後會致肥又無法工作，情緒更跌入低谷。

歐陽醫生解釋，躁鬱症屬於腦部分泌失調問題。如不食藥，做任何治療都不會有好轉。

可惜女子抗拒服藥，其家人亦沒有盡好責任督促，甚至附和她別服藥，導致病情拖沓。

女子病況持續惡化，甚至裸跑進醫院。與歐陽醫生會面時，他禁不住問：「你這次都已裸跑入院，你還想裸跑多少次，才願意乖乖服藥？」豈料女子輕挑地回答：「3次」。

結果，她「信守承諾」先後3次裸跑入院。

歐陽醫生指，當時已出盡所有辦法勸女子服藥，勸其丈夫多督促。也試過開類似針劑的藥物都無效。雖每次看診時都能成功勸服食藥，但轉過頭便打回原形。

勸又有，鬧都有。現在看來，這其實是不太好的方法。一直難以根治她的病，但又沒什麼可以為她做。

無法根治病人成行醫20年遺憾

唯一能做的，是靠日常生活的蛛絲馬跡提早發現病發先兆。最後發現女子只要一塗唇膏、穿鮮色衣服就會出事。

唯有靠這些觀察她，別讓她失控才提醒她食藥。

對於遲遲無法根治患者病情，歐陽醫生坦言有點遺憾，最希望未來會有社康服務可協助管理病人服藥，也望她別再裸跑入院。

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記者：楊宛茜