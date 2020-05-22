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【疫情強身】黃色綠色蔬菜能增強免疫力　營養學家輕便食材推介

休閒 17:56 2020/05/22

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

黃椒紅椒含豐富維他命C，多吃有助提升身體免疫力。(相片︰經濟日報圖庫)

盡管近日本港疫情有所放緩，但在「閉關」下各主婦也開始練就一身廚藝，究竟吃甚麼食物有增強免疫力之效？脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華就有不少建議，如多吃包含豐富維他命C、維他命B的蔬果，補充適量的Omega-3，都能有效提升身體的免疫力。

脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華表示，就算是素食者，也有不少蔬果能提升身體免疫力。(相片︰經濟日報圖庫)

新冠肺炎在本地雖有緩和的趨勢，但不少傳染病學醫生表示，此肺炎有可能成為風土病，即難以完全「斷尾」，那就有可能大家要和病毒共存。脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華認為，要增強免疫力，可吸收維他命B、C及鋅等幾種元素，也容易在食物中找得到。

「許多蔬果類皆蘊含維他命C，宜多選擇黃色和綠色的蔬菜，而黃色和綠色帶有酸性的水果更是含有非常豐富的維他命C。含維他命B的食物有啡色的穀物類，至於含鋅的有深綠色菜葉的蔬菜，以及菌類，都是好選擇。」

蕃茄及檸檬都蘊含豐富維他命C。(相片︰經濟日報圖庫)

黃椒青椒含維他命C有助抗疫

另外，王俊華也說維他命C有助加快傷口癒合及維持粘膜健康，對提高免疫機能有幫助，

它也能令T細胞和B細胞活躍起來，對抗病毒入侵，因而被視為可預防傷風感冒。

糙米是多纖維又具維他命B的五穀類食物，比白米營養價值更高。(相片︰經濟日報圖庫)

至於維他命B群則可幫助促進身體新陳代謝，亦有助發炎傷口消炎。至於鋅（Zinc）是人體內含量僅次於鐵的微量元素，當中以生蠔為「代表食物」，原來它能影響著新陳代謝，有助細胞核內核酸DNA和RNA的合成，對免疫系統中的白血球有增強作用，並且可維持男性生殖機能。

王俊華建議素食餐單，以鮮茄、黃椒、青椒炒雜菌，配合蕎麥麵吃，蕃茄、黃椒和綠椒含維他命C，雜菌含鋅，蕎麥麵含維他命B群，餐後再加飲熱檸檬水，都有助增強身體的免疫系統功能，對抗疾病的能力。

王俊華表示，有營養師說每日食麥皮可抗肺炎，但他認為吃有營養的食物，只為增強身體抵抗能力，而非單一食物能針對某種病毒有效。(相片︰經濟日報圖庫)

根據衛生署的健康準則，水果蔬菜二加三，兩個拳頭大的水果，3個平碗份量的蔬菜，主要建議是帶酸性的水果，及多葉多綠的蔬菜，就可令身體有足夠的纖維，維他命C及抗氧化功能，去對抗疫症。

從堅果吸收Omega-3

另外，王俊華也表示對抗疫情，吸取適量的Omega-3也有幫助。

無論三文魚油、深海魚油，對身體也起到抗氧化的作用， 令身體內血液的酸鹼度變回偏鹼，因為人如果處於偏酸的狀態，會較易氧化，亦即較易老化、生病或發炎。

三文魚含豐富Omega-3，對身體能起到抗氧化作用。(相片︰經濟日報圖庫)

但王俊華同時也說要留意，「吃魚時不建議長期吃同一品類的魚類， 因為愈深海的魚，蘊含omega-3的量會越高，但由於大於吃細魚，細魚又食深海重金屬的關係，故愈大條的深海魚重金屬變相愈高，相較此情況，堅果會是較健康之選。」
以巴西堅果（Brazil nut）為例，王俊華說它有抗氧化成效，

此堅果內有種成份叫硒，對肝臟排毒有幫助，人若食得多煎炸、氧化或反式脂肪的食物，相對會增強肝的排毒能力，間接會健康一點。

撰文︰司徒家傑
 

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