【口罩不能除】咳嗽一次噴出3000粒飛沫　BBC：疫情後仍必須戴口罩防感染

▲ 隨着疫情封鎖措施逐步解除，大家都期待「除罩相見」，但專家表示，疫情後仍必須戴口罩防感染。

新冠肺炎疫情在部分地方稍見緩和，當大家期待着「除罩相見」的一刻時，BBC英國廣播公司作了一個詳細分析，當疫情解封後，口罩在某些情況下仍是必須的。

人體感染新型冠狀病毒之後，病毒在體內複製，存在於肺部、口腔和鼻腔的體液之中，感染者咳嗽或打噴嚏時，會噴出含有病毒的飛沫微粒。咳嗽一次最多能產生3,000顆飛沫微粒，甚至在講話的時候也會從口鼻吐出飛沫。最近一項研究顯示，當我們講「保持健康」這4個字的時候，就會吐出上千顆肉眼看不見的飛沫微粒。

傳播途徑 無處不在

這些飛沫微粒離開身體之後，體積大的就會落到物體表面，比較小的可以在空氣中飄浮數小時之久。在附近的其他人如果觸摸有飛沫微粒的物體表面，再觸摸自己的口鼻就可能會「中招」；或是直接呼吸有飛沫微粒飄浮的空氣，也可能會感染病毒。

香港大學流行病學家高本恩（Ben Cowling）表示，戴口罩有助於降低社區傳染，尤其是在公共交通工具和人多擠迫的地方。高本恩和其研究團隊最近發表了戴口罩防止病毒感染的研究報告，他們發現使用一般的外科口罩，就能顯著降低感染者呼吸和咳嗽時噴出的病毒數量。

減低防疫漏洞

高本恩說，就算疫情解除封鎖後，也必須要有大量採檢和嚴密追蹤接觸者等配套措施，才能確保疫情不會再次擴大，衞生部門要追蹤感染者的家屬和社交網絡比較容易，但要追蹤在公共交通工具的同乘乘客就困難得多。這時如果你有戴口罩，或是在巴士及火車上的人都戴口罩，就能大幅度降低感染率。

另外一個防疫漏洞，就是在確診感染之前，一些帶病毒者並無任何徵狀，但卻已有傳染性，據估計約6%到18%的人屬於這類無徵狀病人。另外，就是出現徵狀之前的感染潛伏期，短則5天，長則14天，隨時感染了他人或被感染了，雙方都可「毫不知情」。學者指，戴口罩都能有效阻絕這些防疫漏洞的發生。

口罩替代物

不少人提出口罩重用、自製布口罩或用圍巾充當口罩。現在坊間出現許多自製口罩的DIY教學，一般使用棉質布料，加上過濾層，有的用吸塵器的濾網過濾，也有的用咖啡濾紙充當過濾層。

▲ 口罩短缺之下，人們開始自製口罩。（May Chow攝）

自製口罩也有用

美國西北大學工程師Amy Mueller檢驗了自製口罩的效果發現，使用多層布料的自製口罩效果最好，但和N95口罩和外科口罩相比，效果仍然差了一大截，但使用自製口罩始終比不用，或多或少能降低傳染風險，是沒辦法下的辦法。

美國亞利桑那州立大學科學家一項尚未發表的研究顯示，即使口罩的效果一般，只要有80%的人戴，估算兩個月之內紐約的死亡率能減少17%至45%。如果口罩效果只有20%，只要有足夠的人戴，紐約的死亡率能減少2%至9%。

雖然有人可能會嫌戴口罩會讓面部感覺不舒服、呼吸不順暢、看不清楚別人的臉部表情等，但只要能保護自己和周遭的人安全和健康，學者指這微小的代價也是值得。

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記者：周美好