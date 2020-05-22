【海洋公園救亡】財委會續商54億元撥款　旅發局程鼎一盼公園渡過難關

▲ 政府文件首次披露，海洋公園主要債權人為中國銀行，先後向海洋公園借出3筆總值逾42億元的貸款。（經濟日報資料圖片）

海洋公園命懸一線，立法會財委會今日（22日）繼續審議公園54億元撥款申請，其中31億元用以償還商業貸款，多名立法會議員要求當局及園方詳細交代商業債務的細節，又質疑公園用公帑還債。

旅發局總幹事程鼎一在公布有關本港旅遊業復甦計劃的會議上表示，不少過夜旅客都會到海洋公園遊玩，即使公園有不少批評，但其仍屬世界主題樂園排名內首15位之一，他希望公園能渡過今次難關，及盡快重開，屆時會與公園合作進行推廣優惠，以鼓勵更多香港人入園玩樂。

政府昨日（22日）提出，海洋公園未來將脫離傳統主題公園的發展模式，主要發展保育和教育，而政府提交的補充文件更首次披露，園方主要債權人為中國銀行，先後向海洋公園借出3筆總值42.88億元的貸款，全部都要在今年和明年還款。

旅發局6月中推大型推廣活動鼓勵本地遊及消費 集全城過萬食買玩優惠資訊

旅發局指本港或與南韓泰國等建旅遊氣泡 料今年內逐步恢復短途旅遊

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩