【DSE歷史科】教育局向立法會提交文件　強調歷史科試題不當指出四大問題

▲ 教育局局長楊潤雄。(資料圖片)

今屆中學文憑試歷史科一條涉及20世紀初中日關係的試題惹起爭議，考試及評核局已決定破天荒取消有關試題。立法會教育事務委員會下周一(25日)將舉行特別會議，討論文憑試擬題機制。教育局向立法會提交文件，指出題目的四大問題，包括試題資料容易誤導考生、不宜以開放式題型提問、設題方式未能符合課程及評估指引、無法設計評分標準。

該條必答題問及考生20世紀上半葉中國與日本關係，就提供的2份資料問及「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊。」教育局指，該試題引起社會極大爭議，當執行課程及評估的過程中出現問題時，尤其是涉及教育及考評等機構，教育局有責任維護教育專業，並基於保障學生及公眾利益而採取相應行動，予以糾正。

【DSE歷史科】考評局取消涉中日關係爭議試題 以同卷試題評估考生最高分數

局方認為，題目引用史料不完整，極有可能引導學生作出錯誤的演繹，更可能對歷史事件建立錯誤的理解，而相關歷史事件已有主流史觀，在中學歷史課程中可爭辯的空間極少，質疑是否適合用開放式題型提問；又指題目的用語不適當，整個國家在日本侵華中受的苦難絕不適合以「弊」這一個字來概括。

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責任編輯：蘇文軒