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海關檢獲一個涉493萬港元的毒品包裹　正調查疑犯及背後販毒集團

社會 18:24 2020/05/22

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海關在機場檢獲一批可卡因及K仔。

海關在機場檢查一個由荷蘭寄港報稱玩具積木的包裹，檢獲可卡因及K仔，總值493萬元；並在旺角區拘捕1名男子，搜出少量冰毒和冰壺，正調查疑犯及背後販毒集團。

海關毒品調查科第3組高級調查主任林澤麟表示，本月15日海關空運貨物組人員，在機場檢查一個由荷蘭寄港的包裹，報稱是玩具積木，及後發現其中10個積木膠磚藏有共重2.5公斤懷疑可卡因，另有15個藏有3.7公斤懷疑俗稱「K仔」的氯胺酮，總值合共約493萬港元。

林指出，毒品調查科接手調查，得悉收貨地點是一個迷你集運倉，於是鎖定目標人士，至前日在旺角區拘捕1名37歲男子，懷疑他準備收貨，並在他的客貨車上檢獲約0.7克冰毒及可作吸冰毒的冰壼。疑犯報稱是職業司機，他涉嫌「管有危險藥物」及「管有適合用作吸食危險藥物」罪名，將於下周一（25日）在西九龍裁判法院提堂。

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記者：曾秋文

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