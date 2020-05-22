【執子之手】田蕊妮重提面對丈夫出軌心情　由傷心到原諒杜汶澤：不放下更難過【有片】

▲ 田蕊妮接受陳志雲訪問暢談感情世界。

田蕊妮早前離巢TVB，並宣布開個人公司，無約一身輕的阿田，近日接受陳志雲個人頻道《Stephen.傾》訪問，節目以輕談淺唱形式進行，當中阿田跟陳志雲談及感情觀，更重提當年如何面對杜汶澤出軌一事，阿田由當時感痛心，至終於體會愛情的意義。

陳志雲邀請田蕊妮任《Stephen.傾》首集嘉賓，雖然二人坦言不算深交，但阿田亦在節目中盡訴心底話，由少女時代講到今日心境。

阿田憶述她初中時曾看命，曾被指過不到15歲，故媽媽找師傅為她改名「田蕊妮」，後來參加亞視《未來偶像爭霸戰》奪冠入行，開始藝人之路。

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▲ 田蕊妮在陳志雲節目既唱歌，又談心底話。（影片截圖）

發現阿澤不忠曾對質

眾所周知，田蕊妮跟杜汶澤於亞視認識，二人由好朋友到拍拖、同居，至2005年結婚，至今經歷過不少風浪。

阿田憶述因為南亞海嘯，讓她想到要跟杜汶澤結婚，不過年少氣盛的阿澤，曾講過自己沒有修心養性，更一度出軌，幸好最後獲阿田原諒。

不少人如陳志雲都以為出軌是阿澤結婚的事，但阿田澄清是婚前發生，當日她知道對方背著自己「偷食」，極之傷心。

阿田指自己為人理性，但面對伴侶不忠，她也做了所以有女人會懷疑另一半有第三者的動作，但她之後已決定不會再做。「例如check電話、有懷疑時盤問他，找所有資料，有一段時期好像拍偵探片般，而這些事是一點也不好受。」

▲ 阿田阿澤相愛20年共歷不少風浪。（取自IG）

阿田指當找到所有證據後，便跟阿澤對質，最後她更確認了二人關係：「因為我們的base是由好朋友開始，故我在談判過程沒有歇斯底里，亦很冷靜去傾，互相可以有些選擇，大家是否願意去行下去，之後他會怎樣做，如果大家可以努力改善，一起願意走下去，便繼續在一起，以前的事便粉筆字抹走。」

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▲ 田蕊妮近日離巢TVB並自組公司。（取自IG）

阿田也指往後再沒有刺，因為她明白如果不放下，就會好痛苦。阿田更指她也知第三者是誰，但她從沒有跟對方講過此事。她也笑道，不知阿澤以後還有否不忠：「但以我所知就沒有。」

杜汶澤亦經常在問中指自己欠太太的債一輩子也還不清，二人相伴走過15年婚姻路，依然幸福美滿。

田蕊妮從中明白愛情不能計算：「愛一個人好難計算和衡量，是一個緣份。」最後阿田唱出一首《守望杜田》送給丈夫。

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