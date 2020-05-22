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【2020父親節】向品味型爸爸表孝意　LALIQUE透色金蟾寓意財運亨通

休閒 18:37 2020/05/22

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

中國傳統金蟾有聚財及官運亨通寓意，透色金蟾雕塑售價7,100元。（相片來源：LALIQUE）

你的父親是哪種個性？幽默開明、穩重專注、信心滿滿抑或溫柔貼心？無論屬何種性格，父親節向他表達心意，他都會打從心底喜歡。千篇一律買電子產品給男士頗乏味，今年不妨選擇LALIQUE水晶擺設，對成熟的男士來說，是品味的象徵。

犀牛：透色49,000元。（相片來源：LALIQUE）

邁凱倫「福魚飛馳」燈光雕塑，全球限量發行375件，售價19,000元。（相片來源：LALIQUE）

LALIQUE於1888年於法國創立，始創人René Lalique本身就是傳奇人物，他天才橫溢、充滿創意兼不拘一格，自1885年他以新藝術時代（Art Nouveau）風格設計的首飾面世後，作品旋即被博物館及收藏家所爭相收藏。而且，他也是「裝飾藝術」（Art Deco）時期的設計大師，為珠寶設計帶來前所未有的革新。

「帝王冠冕」醒酒器，蘭花在瓶塞上美麗盛放，凸顯非凡工藝。售價20,000元。（相片來源：LALIQUE）

大象：灰色全球限量發行288件，售價49,900元。（相片來源：LALIQUE）

René Lalique的想像力無窮豐富，加上堅持不懈來鑽研各種玻璃技術，簡單的玻璃原料，在他的手上可以幻化成器皿、花瓶、香水瓶、大型雕塑及燈飾。為人津津樂道的是，他以清澈及磨砂的光影效果，把作品的強烈對比發揮到極致，這特色令他因此獲得「光之雕塑家」的美譽。

）「虎狼之威」似正抬頭向着月色嚎叫，栩栩如生，灰色全球限量發行88件，售價26,000元。（相片來源：LALIQUE）

勝利女神雪茄盒，雕塑是為紀念停戰而設計。售價44,000元。（相片來源：LALIQUE）

歲月走過來，LALIQUE依然是殿堂級生活品牌，自1921年起，全部產品均產自法國Alsace的生產工房，一個世紀以來，仍傳承着René Lalique的工藝精神。

記者：周美好

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