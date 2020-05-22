【2020父親節】向品味型爸爸表孝意 LALIQUE透色金蟾寓意財運亨通
休閒 18:37 2020/05/22
你的父親是哪種個性？幽默開明、穩重專注、信心滿滿抑或溫柔貼心？無論屬何種性格，父親節向他表達心意，他都會打從心底喜歡。千篇一律買電子產品給男士頗乏味，今年不妨選擇LALIQUE水晶擺設，對成熟的男士來說，是品味的象徵。
LALIQUE於1888年於法國創立，始創人René Lalique本身就是傳奇人物，他天才橫溢、充滿創意兼不拘一格，自1885年他以新藝術時代（Art Nouveau）風格設計的首飾面世後，作品旋即被博物館及收藏家所爭相收藏。而且，他也是「裝飾藝術」（Art Deco）時期的設計大師，為珠寶設計帶來前所未有的革新。
René Lalique的想像力無窮豐富，加上堅持不懈來鑽研各種玻璃技術，簡單的玻璃原料，在他的手上可以幻化成器皿、花瓶、香水瓶、大型雕塑及燈飾。為人津津樂道的是，他以清澈及磨砂的光影效果，把作品的強烈對比發揮到極致，這特色令他因此獲得「光之雕塑家」的美譽。
歲月走過來，LALIQUE依然是殿堂級生活品牌，自1921年起，全部產品均產自法國Alsace的生產工房，一個世紀以來，仍傳承着René Lalique的工藝精神。
記者：周美好