【新冠肺炎】66歲確診女患者居深水埗海麗邨海瑞樓　大廈加強清潔

▲ 當局今日派員到其居住的大廈進行清潔。（陳國峰攝）

本港今日（22日）新增兩宗新冠肺炎確診個案，包括一名66歲荷蘭返港女患者。至今累計有1,065宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

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▲ 66歲女人居於深水埗海麗邨海瑞樓。（陳國峰攝）

第1066宗涉及一名66歲女人，她於3月30日至5月14日到荷蘭探親，在4月16日開始出現徵狀，包括發燒、咳嗽及喉嚨痛。她返港後獨自居於深水埗海麗邨海瑞樓，並接受14天強制家居隔離，至5月20日因仍有咳嗽情況，因而致電衞生防護中心，其後被安排入住明愛醫院。

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▲ 穿著保護衣清潔工人進入大廈清潔。（陳國峰攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者在返港後曾於亞洲博覽館的檢測，其當時的結果是呈陰性，後來因咳嗽擔心染疫才入院。其間，患者於醫院進行多次檢測，結果均是弱陽性，相信因此導致早前在機場的結果是呈陰性。當局今日派員到其居住的大廈進行清潔。

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▲ （陳國峰攝）

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：郭詩詩