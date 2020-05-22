視察學校復課準備情況　楊潤雄：雖現零星本地個案但可如期復課

▲ 楊潤雄探訪樂善堂梁銶琚書院，聽取該校介紹準備復課的工作。(教育局提供)

中三至中五學生將於下周三（27日）復課，教育局局長楊潤雄今午（22日）探訪西營盤樂善堂梁銶琚書院，聽取該校介紹準備復課的工作。他強調，本地疫情未來仍有機會反覆，全港市民仍然不能鬆懈，呼籲社會各界繼續保持個人及環境衞生，而教育局亦會密切跟進疫情的發展，萬一需要採取任何應變措施，將會盡快作出公布，希望屆時各學校持份者及學生能夠諒解及配合。



楊潤雄指，自5月初公布復課安排至今，本港曾經出現零星的本地確診個案，但經聽取醫學專家意見及審慎評估疫情後，認為復課仍可如期進行。他稱，得悉該校跟其他學校一樣，加強清潔和消毒校舍，並將以半日制形式復課，免除午飯時群組聚集的風險。全校師生進入校舍前必須戴上口罩，消毒雙手，量度體溫及作健康申報。至於課室方面，學校會盡量使用室內空間，讓學生以「面對背」方式單行排坐，而教師亦會避免小組討論活動，減少學生之間的緊密接觸。學生不論在小息、去洗手間或小賣部排隊時，都要保持適當的社交距離。



根據既定的時間表，中三至中五級別的復課日期為5月27日，小四至中二為6月8日，幼稚園高班至小三為6月15日。

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記者：蘇文軒