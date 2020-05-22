海關檢獲935盒涉嫌違反《商品說明條例》外科口罩　行動中拘捕一名男子

▲ 海關檢獲935盒涉嫌違反《商品說明條例》的外科口罩。（圖片由政府新聞處提供）

海關自今年1月起開展代號為「守護者」的防疫產品巡查執法行動，並於4月初進一步擴展行動範圍，透過外展計劃接觸本地口罩生產商及網上外科口罩零售商戶作合規推廣，以雙管齊下的策略從源頭至銷售層面確保於市面上出售的外科口罩符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》的規定。海關於接獲舉報並作跟進調查後，今日（22日）拘捕一名男子，並檢獲935盒涉嫌違反《商品說明條例》的外科口罩。



合規推廣外展計劃推行近2個月以來進展良好，海關至目前為止透過該計劃已聯絡超過30家生產商及網上零售商戶，重點提醒他們必須嚴格遵守相關法例，其生產及出售的外科口罩應進行測試，確保其符合一般安全規定；而就產品的所有標示或附列於商品上的商品說明亦必須正確無誤。海關亦提示他們，於出售外科口罩時應具備由檢驗所簽發以證明其商品說明正確性的測試報告。於外展計劃巡訪期間，暫未發現有公司違反相關法例的情況。

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除加強於生產源頭作合規推廣的工作外，海關亦繼續進行執法行動。早前海關接獲舉報，指有網上商戶透過餐廳食肆供應一款附有「NOT MADE IN CHINA」、「ASTM Level 1」、「BFE≥95%」、「Fluid Resistance」及「PFE≥95%」標示的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能聲稱。於接報後海關採取試購行動，並展開跟進調查。



海關把試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試，以跟進是否有違反《消費品安全條例》，測試結果證實樣本符合含菌量標準。然而，由於該商戶一直未能提供認證，證明相關口罩符合所作的標示聲稱，海關今日採取執法行動，搜查該商戶位於新蒲崗註冊地址的處所，檢獲935盒，每盒35片裝共32,725片涉嫌違反《商品說明條例》的外科口罩，市值約93,500元，並拘捕一名涉嫌違反《商品說明條例》的商戶代表。



被捕男子24歲，現已保釋外出。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。由於商戶未能提供所作標示聲稱的證明，海關呼籲市民暫時停用該款外科口罩。

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責任編輯：郭家穎