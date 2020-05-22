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公務員合作社業主擁900呎單位仍歡迎市建局收購　樓齡大天花滲水牆發黑

社會 18:42 2020/05/22

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陳伯大廳的一面牆壁，由於牆身剝落和滲水而發黑，天花更出現明顯裂痕。（陳靜儀攝）

市建局今（22日）宣布開展兩個重建發展項目，均位於土瓜灣的「公務員建屋合作社」地段，包括「盛德街／馬頭涌道」項目、「靠背壟道／浙江街」項目。有面臨收購的業主表示，該區合作社樓齡大及日久失修，歡迎市建局的決定；另有業主表示不捨，但仍樂意與市建局洽談。

位於重建範圍的美善同道123號至125號善美閣，雖然沒有電梯和日久失修，但勝在單位面積大，不乏逾800呎單位，而未來重建後，單位估計要「一劏二」，造就更多住宅單位。

住於善美閣4樓的陳伯是50年老住客，他坐擁900呎3房大單位，理應是常人夢寐以求，但逾50年樓齡卻令陳伯感到苦惱。

陳伯家中大廳的一面牆壁，由於牆身剝落和滲水而發黑，天花更出現明顯裂痕。陳伯指由於單位鄰近屯馬綫土瓜灣站，自從工程開始後，家中不時感到震動，亦開始出現裂縫，坦言「睇見都眼冤」。

他在8年前用5萬元維修牆壁和天花，但不久後又再次出現裂紋，「維修不是問題，但如果無法維修，我無理由『扔錢落海』。」

對於市建局打算收購，他表示雖然預料要大屋搬細屋，而且感到不捨，但仍歡迎收購計劃，只希望原區「樓換樓」。然而，他表明善美閣約有10伙住戶，要「散社」仍需大部分人同意，只能順其自然。

近半世紀理髮攤預備休業　店主臨別感不捨

土瓜灣「公務員建屋合作社」建築群以住宅為主，甚少商舖，而在美善同道的盡頭，有一個舊式理髮攤檔，店主王伯40多年來風雨不改擺攤，與街坊感情良好。

理髮攤師傅王伯（圖左）與街坊感情良好，他得知市建局收購的消息後感到錯愕。（陳靜儀攝）

得知市建局收購的消息後，王伯感到愕然，但隨後便指，

都無辦法啦，係唔捨得，但街坊搬走，我都要跟住走。

 

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記者：陳梓蔚

 

疫情 市建局 工程 土瓜灣

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