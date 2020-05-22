【疫情減壓】屏山古蹟遊訪香港現存唯一古塔　流浮山嚐肥美金蠔

▲ 屏山文物徑有多個數百年古蹟，輕鬆易走，適合一家大小來個周末遊。

港人總愛出國探尋秘，其實本地就有不少百年古蹟，在屏山文物徑就有擁逾600年歷史、現存唯一的古塔聚星樓，保佑莘莘學子學業進步。文物徑輕鬆易走，一家大小來個半天古蹟遊也不錯。

屏山文物徑位於元朗，是全港首條官方文物徑，長約1.6公里貫穿14個古蹟，展示了新界大族鄧族傳統，記者挑選了較順路的7個景點輕鬆暢遊。

▲ 洪聖宮是兩進式青磚建築，側面可看到怎樣為之一進。（攝影：陸明敏）

百年中西合壁建築

首站洪聖宮聞說建於1767年，供奉保佑漁民的洪聖爺。第二站是擁150年歷史的覲廷書室，書室牆壁是上好的清水青磚，柱子用上花崗石，祖龕前有花崗石聚寶盆，屋內刻有造工精緻的民間故事畫作及雕塑，鼓勵子弟努力讀書。

▲ 覲廷書室裝飾是民間故事，鼓勵子弟努力讀書。（攝影：陸明敏）

覲廷書室旁的清暑軒是賓客和老師的臨時住宿。清暑軒樓高兩層，呈曲尺形，正門有10塊功名牌，二樓是睡房。內部裝飾揉合中西建築風格，如房門呈圓拱頂，上面有彷西式大理石的灰塑裝飾，圖案是中國傳統象徵福氣的蝙蝠。

▲ 清暑軒正門有10塊功名牌，頗具氣勢。（攝影：陸明敏）

▲ 房門上有彷西式大理石的灰塑裝飾，圖案是蝙蝠。（攝影：陸明敏）

獨有龍頭木雕神主牌

繼續走便來到典型三進兩院式的鄧氏宗祠，據族人考究已有700多年歷史。屋脊上有兩種吉祥物裝飾，一是用作防火的石灣陶瓷鼇魚，以及鎮攝鬼怪的獅子陶塑，內部橫樑則刻有象徵吉祥的蝙蝠及其他瑞獸花鳥，手工精湛。

▲ 700多年歷史的鄧氏宗祠最豪華，位於三圍六村中心。（攝影：陸明敏）

三進兩院設計，即前後分開3個大廳，中間有兩個庭院或天井位，踏入正門為第一進（前廳），鄧氏宗祠最特別是有彷如紅地氈、由昂貴紅砂岩舖設的甬道，相傳為高官族人而建。

第二進（中廳）的門只有達官貴人才能步過，裝飾了精緻雕刻如花卉、蔓藤、雲卷等，另外開放式天井全以堅硬之花崗石鋪砌，通爽明亮。最後一進是正廳，供奉祖先及神祗的神主牌，其中刻有龍頭木雕的皇族祖先神主牌為全港獨有。

鄧氏宗祠旁邊的愈喬二公祠屬於家祠，其結構和規模與鄧氏宗祠相若。

▲ 古井中的錦鯉可確保井水無毒。（攝影：陸明敏）

之後來到200年前作為主要水源的古井。井中養有數條白胖錦鯉，據說是怕與鄰村村民吵架時被對方下毒，養魚可確保井水無毒。

保佑族人學習的古塔

繼續往前走約5分鐘，便來到最後一站、香港現存唯一的古塔聚星樓，已有逾600年歷史，用作「擋北煞、鎮水災」，而聚星樓所在的位置正是主文章之府的聚奎星方位，承接青山的山勢，加上內裏供奉文昌帝君，可保佑鄧族子弟在科舉中考取功名

▲ 屏山文物徑中的聚星樓是香港現存唯一古塔。（攝影：陸明敏）

聚星樓外形獨特，塔高3層約20米、寬10米，呈六角形，以青磚砌成，正門門框則是花崗石條，各層之間的塔簷磚石向外層層挑出，結構獨特。

聚星樓正面每層都有吉祥刻字及圖案，如門口石階兩旁有卷雲形狀垂帶，寓意「平步青雲」。塔內第一層供奉關帝及文昌，至今每到新學年開始，父母都會帶着子女及貢品來參拜，祈求學業進步。

流浮山擦海鮮嘆金蠔

從屏山文物徑乘搭巴士約20分鐘，就到以海鮮著名的流浮山。除了可大擦海鮮餐，更能買些便宜的海產乾貨如蝦乾、鹹魚、魷魚乾等，其中必買金蠔。

▲ 海產乾貨必買只有流浮山才有的本地生曬金蠔。（攝影：陸明敏）

金蠔是蠔豉的一種，後者通常曬約2至4星期至乾身硬實，而金蠔則只曬1至3天，保留約三成水份。金蠔軟腍飽滿卻仍保有蠔香及海水鮮味，現時香港只有流浮山才有本地生曬金蠔，其價錢比街舖要相宜得多。

流浮山位處后海灣畔，靠近有淡水流出的珠江海，尤其適合養蠔，對岸的深圳灣大橋兩旁全是白蠔排。

▲ 流浮山蠔民開出來的本地白蠔有半隻手掌般大。（攝影：陸明敏）

當日記者去到正好見到蠔民在開蠔，蠔身肉厚肥美，size更可達半隻手掌，這大小大約要養5年。蠔民指，一日可以開到10至30斤的白蠔，剩下蠔殼可賣作做飼料。流浮山蠔雖肥美，惟因鄰近珠三角地區水質受污染，必須先經過徹底煮熟才能進食。

屏山文物徑

交通：可搭乘53、273或K65巴士到坑尾村站下車即抵洪聖宮，到達聚星樓後可在天水圍西鐵站離開

輕鬆遊路線：洪聖宮－覲廷書室－清暑軒－鄧氏宗祠－愈喬二公祠－古井－聚星樓

詳情：旅遊網站Klook有售元朗一日遊套票，包括導遊帶領遊覽有機薈低碳農莊、流浮山和屏山文物古蹟，包含來回接送服務。注意：因應限聚令，現時只限私人包團，只接受最多7人，10人以下每團2,424元。

記者：陸明敏