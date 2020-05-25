【兒童理財】常用電子貨幣易陷理財危機　社工：兒童理財教育宜自小培養

▲ 社工指出，新一代是肯定需要有更強的理財能力和敏銳，要學會儲蓄、記賬，檢視自己的財務狀況。(湯炳強攝)

下一代消費模式一直在「無現金」的虛擬狀態下進行交易，電子貨幣大行其道，港童不但早已習慣以八達通購物，父母們對子女未來掌握電子消費，能否洞悉到潛藏的危機和作好準備？香港家庭福利會理財教育中心，去年策劃針對電子理財的一系列活動，模擬大人的日常經驗，提升下一代對電子消費的敏感度與觸覺。社工指疫情下更多人使用網上消費，孩子在家中必從中觀察到這些行為，故盼望學校復課後，能盡快推展到校體驗教育活動。

▲ 遊戲日模擬模擬成人理財，故沒有一定程序，沒規定要一定交完卡數。(湯炳強攝)

理財教育中心在恒生銀行贊助下，開展為期3年、針對高小學生，以電子消費為主題的理財教育計劃，包括「e$mart理財童學會」遊戲日、「e$mart理財培訓班」及「家長理財教育講座」；理財教育中心經理陳慧敏（Venus）是全港82位認可理財社工之一，她指出，根據經濟合作暨發展組織於5月7日發表的一個15歲年輕人電子消費的調查反映，發現4個人中有3個人最近有上線買賣，而3人中有2人表示有信心用電子方式付款。

電子理財有疏離感

她謂自己曾於家長講座，遇過有家長不懂何謂點數卡，但兒子已因手機已連接父母手機的電子支付服務，可直接購買點數打機。

她強調，當孩童長久面對「無現金」的消費模式，令因愈來愈少見到實體金錢，而有疏離感，對使突或買貴咗沒有太大感受；因此教育應加入體驗，才可深刻。

這一代是肯定需要有更強的理財能力和敏銳，理財教育是仿似在跟時間競賽。

▲ 設定每位學生有100元繳付生活必然開支。(湯炳強攝)

▲ 使用e$marter past選擇消費，設定的消費有博彩、進修。(湯炳強攝)

▲ 學生要學會記帳，才不致用突錢。(湯炳強攝)

「e$mart理財童學會」的設計模擬成年人日常的理財行為，整個活動沒有必然次序。她舉例，學生每人手持100元為起始生活費，用來繳付生活必然開支，並手持e$marter past到各點進行消費活動，因學生沒有實體金錢，故須定期用e$marter past 檢視財務狀況，並習慣記賬；由於那是模擬大人生活，故沒規定要一定交完卡數先可才刷卡，但如不妥善處理便容易出現問題。

小則排完長時間隊才發現沒有路費，或要再花時間去增值；大則如過了某時限，沒有繳交必然開支便不能繼續玩，要還清錢才能繼續，最壞情況是破產，甚至要坐錢債監。 設定的消費有博彩、進修，學生要參與要掌握手上資金，不夠錢便要打工，每一項工作也都滲內相當難度，曾有學生會擔心工作太難、不能應付而哭起來。

家長：開自家文具店教理財

有幼兒教育背景的何太Maicie，早於兒子Eden初小開始給零用錢，定立了八達通只用於交通費的規則，消費購物均以現金支付。但去年Maicie發現兒子因看到補習社的同學會以八達通消費，兒子抵受不住誘惑，未經父母批准，用八達通於便利店購物，金額還一次比一次遞增，幸好爸爸一天檢查八達通餘額時揭發事件。

他們跟孩子深入解說，讓兒子了解到這是不恰當的行為，如同偷竊，所付出的其實是真實金錢，而不是從無到有「變出來」。

▲ 媽媽為了讓兒子學會規劃零用錢，開設何氏文具店。(受訪者提供)

由錯誤中學習

Maicie謂，在理財上早點犯錯是值得感恩，因為到了中學，多數會受同儕影響，那時更難教。

我們跟他討論罰則，並經他認同才執行。

後來為了想孩子分別到想要和需要，有規劃用零用錢，在家中開設文具店，實踐理財教育。

▲ 小四的Eden，會訂立儲錢目標。(湯炳強攝)

她強調買基本文具，是父母支付，但他想額外購買特色文具，便要自討零用錢。

使錢是正常慾望，不應遏抑，但需要理性；之前他經常遺失文具，常要臨時買，故我們把握機會，每當他遺失文具，若光顧何氏文具店，要付高於數倍以上的金額購買，如要10元買1枝中華牌鉛筆。

她謂開設文具店後，Eden試過幾次用盡零用錢買了貴貨後，開始明白有計劃消費，例如在收到零用錢時預先檢查必需品（文具）存貨，為自己預備的同時，明白量入為出的重要。

記者：胡麗珊