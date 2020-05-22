回港被強制入住隔離營　南非返港夫婦申人身保護令被拒

▲ 6名申請人從南非返港後，被安排入住八鄉少年警訊訓練營隔離，因不滿隔離營衞生欠佳提出司法覆核兼申請人身保護令。（資料圖片）

度假村品牌裸心集團創辦人一家五口連家傭，日前從南非返港後，被安排到八鄉少年警訊訓練營隔離，6人不滿隔離營衞生欠佳等，早前提出司法覆核兼申請人身保護令。高院法官日前駁回有關人身保護令申請，今（22日）頒布裁決理由，指返港人士接受隔離的地點屬衞生署的專業判斷，而且有關限制亦非不合比例。

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6名申請人為Leslie Grant Horsfield及其妻葉凱欣，和3名子女及其家傭。法官於判詞中指出，申請人於5月16日提出人身保護令及司法覆核許可的緊急申請，高院其後於5月18日先審理有關人身保護令申請，並已於5月20日駁回申請。



法官於判詞中解釋，申請人首先質疑行政長官會同行政會議無權制定有關強制隔離的規例，而只有衞生署署長才有權制定有關規例，法官認為在正確詮釋《預防及控制疾病條例》的情況下，行政長官會同行會有權在公共衞生緊急事態的情況下制定規例，若說衞生署署長有權制定相關規例，但行政長官會同行會卻沒有類似權力，則相當奇怪。

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至於申請人不滿衞生署以「一刀切」政策，限制由南非返港的人士必須於隔離營中接受隔離，法官則認為衞生署對於不同國家的風險評估屬署方的專業判斷，除非署方的做法明顯錯誤或不合理，否則法庭不應干預，署方做法的合理性和合法性，亦不應因為有個別從更高感染風險國家返港的人士，獲准在家隔離而被削弱。



法官認為署方強制申請人於隔離營中接受隔離的政策，已在公眾衞生和申請人的個人利益之間取得平衡，有關限制並沒有對申請人造成過於苛刻的負擔。



至於申請人的個人情況，法官認為要求署方在機場即時評估個別返港人士的情況是不切實際的，而且申請人當時亦沒有即時提議可在家中接受隔離，而署方其後亦有回應指，在隔離營內接受隔離，是為免病毒傳染的更佳方法。

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對於申請人於營內的情況，法官指營內有提供醫療服務，而申請人亦可透過親友接收外來的食物和衣物等，營內亦有安排定期清潔，因此法官認為申請人對隔離營狀況所提出的投訴，不足以讓法庭容許他們回家隔離。



法官因此認為署方的決定合法，並駁回有關人身保護令的申請，申請人需於隔離營內完成14天的隔離。至於正式的司法覆核許可申請，法官則籲與訟雙方商討是否繼續有關申請，若未能達成共識則再向法庭提出申請。

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記者：楊詠渝