【DSE歷史科】考評局取消涉中日關係爭議試題　以同卷試題評估考生最高分數

▲ 考評局取消歷史科惹爭議試題。(資料圖片)

香港考試及評核局(考評局)晚上發出新聞稿，宣布決定取消今屆文憑試歷史科備受爭議的中日關係試題；考評局委員會認為，該題設計偏離中四至中六歷史科《課程及評估指引》的學習及評估目標。委員會亦通過以兩種方法，評估考生從取消題目可能取得的分數，以同一考試評核考生的知識和能力，選取較高的分數調整，以保障考生最大利益。

考評局委員會於本月18日和21日就今年香港中學文憑考試(文憑試)歷史科卷一第二題分題(c)進行詳細討論，經過從考評專業、課程範圍、考生利益多方面的考慮，委員會認為該題設計偏離中四至中六歷史科《課程及評估指引》的學習及評估目標。經審慎考慮，考評局委員會決定取消歷史科卷一第二題分題(c)。

原因如下：

該分題的參考資料只是摘錄部分，題目的提問用語亦欠全面，易使考生在短促的考試時間內作出偏差或片面的演繹及回答。

題目設定雖 然屬開放式題型，但以中學公開試而言，設置於二十世紀上半葉中國的歷史場景並不合宜，亦未能貫徹文憑試的公平考核及在設題時須按指引處理敏感議題的原則。

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至於取消試題後的調整分數方法，考評局表示會以考生的最大利益及公平公正的評核為首要考慮，並將通過兩種方法估算考生可能取得的分數：

1. 基於考生在卷一題目 2(a)及(b)的表現進行估算，其理據是 2(a)及(b)題評核同一歷史課題的知識。 2. 基於考生在卷一題目 1(c)、3(c)與 4(c)的表現進行估算，其理據是歷史科卷一各題的(c)分題均評核相同的能力。

考評局表示會在兩種估算方法的結果中，選取較高的分數，作為考生於該分題的最終得分，以保障考生的最大利益。

這兩種方法從考試所評核的知識和能力兩方面出發，最終按學生個人較強的方面作出分數調整。

考評局委員會並決定該試題將會從題庫內删除，不會作為日後設題的參考選材。將來設題時， 會更留意考評與課程及教學的配合。

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責任編輯：蘇文軒