反修例首暴動案續審　高級督察同意案發地點有街坊途人

▲ 高級督察潘誦騏（圖左）今到區域法院作供。（王仁昌攝）

去年7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生被控暴動罪，為反修例事件中首宗開審的暴動案，案件今（22日）午於區域法院續審。辯方對特別戰術小隊指揮官進行盤問時，播放錄影指有人於案發時間由港鐵站出發，步行至警方驅散範圍內的奇靈里，途中並沒有出現控方指稱發生暴動的德輔道西。證人同意說法，亦同意當時奇靈里內可能有街坊及途人。

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3名被告為夫婦湯偉雄（38歲）及杜依蘭（41歲），與現年17歲女生，3人早前否認1項暴動罪，夫婦另否認2項無牌管有無線電通訊器具罪。

控方今傳召高級督察潘誦騏作供，潘於案發日下午擔任21名特別戰術小隊的指揮官，並到德輔道西佈防及進行驅散。

辯方盤問潘時播放案發當日在西營盤港鐵站外的1段錄影片段，並指出片段中1名男子帶有頭盔及1條白色毛巾，潘確認能在片段中看見該名男子。

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辯方續播放該片段及另一段在奇靈里街口閉路電視所拍攝的片段，指透過比較時間可以推斷出，當時該名男子沒有走到控方案情所指發生暴動的德輔道西。潘看過片段後，同意根據片段，當時該名男子並沒有走到德輔道西。

辯方續指，根據潘今早的供詞，當日傍晚6時55分，警方於德輔道西展開驅散，其後曾一度停下及清走示威者砌起的障礙物。辯方問及潘，當時奇靈里的街口內是否有人。潘同意及供稱當時約有30至40人。辯方續追問，當時會否有街坊或途人是從其他後街來到奇靈里。潘同意及指正常途人如果能忍受到催淚煙，是有留在現場的可能性；聆訊押後至6月1日續審。

控罪指，3名被告於2019年7月28日在香港德輔道西近西邊街一帶，連同其他人參與暴動。

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控方早前於開案陳詞中指，當日德輔道西發生暴動，其後警方驅散，有暴動參與者循奇靈里逃往西源里，而3名被告於西源里被捕；控方早前指，雖無直接證據顯示被告身處德輔道西參與暴動，但3人身處逃生路線反映3人參與暴動。

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記者：王仁昌