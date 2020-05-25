【525世界甲狀腺日】港一成人患甲狀腺結節女士佔多數　結節巖巉或帶鈣化點或屬惡性腫瘤

▲ 2008年歐洲甲狀腺學會及美國甲狀腺學會將5月25日定為世界甲狀腺日，望人們關注甲狀腺健康。（Getty Images）

甲狀腺是位處氣管兩旁的腺體，像一隻展翅的蝴蝶。美麗的蝴蝶亦有其哀愁——其一是患上甲狀腺結節，可影響呼吸及飲食，5%的結節更可能是癌腫瘤。記者趁今天（5月25日）世界甲狀腺日，實地觀摩無創超聲刀（HIFU）治療甲狀腺結節情況，大開眼界。

無創超聲刀（HIFU）是一個冷卻加熱裝置，白色機械臂盡頭的探頭放甲狀腺結節病人的頸項，利用高強度聚焦超聲波，以攝氏85度熱力消融結節。見病人服鎮靜劑後熟睡般躺在床上，電腦熒幕上顯示一堆小格子，表示消融的位置。香港大學李嘉誠醫學院外科學系臨床教授梁熊顯教授指出，此治療每次需時約1小時，病人毋須麻醉，消融的位置也無傷口。

▲ 梁熊顯教授指無創超聲刀治甲狀腺結節已四、五年，這微創方法毋須麻醉，年紀大也可進行。（湯炳強攝）

正常的甲狀腺既是外觀看不到也觸摸不到，當該位置長了結節或腫脹便會顯露出來。梁教授說：

欲知道是否甲狀腺，只要吞口水便知道，因為甲狀腺與氣管相連，當吞嚥時，整個喉嚨會郁動，便是屬於甲狀腺位置，其他部分都不會這樣郁動的。

女性患者較多

甲狀腺結節甚普遍，約5%-10%人會在頸項上觸摸得到，女士尤常見，患上的男女比例為1：5，大多數人無病徵，小部分有病徵的是結節脹大至壓着氣管，令呼吸有困難；吞嚥有困難或喝水時被嗆着；躺下時有被「箍」頸、呼吸不暢順的感覺。

求醫時，醫生會問診，如家族史、檢查、再進行甲狀腺超聲波確定。梁教授表示，一般來說超聲波能分清結節內裏有否水份、固體抑或是腫瘤，之後再做穿刺，抽組織檢測是良性或惡性。良性可選擇超聲刀、惡性則要施行手術切除。

2015年至今，本港以無創超聲刀治療甲狀腺結節接近5年，目的是把結節縮小而毋須開刀，使其慢慢收縮。傳統手術是在頸上開刀來切除半邊或整個甲狀腺，超聲刀好處是微創手術，病人毋須開刀、不用住院、不用全身麻醉，毋須切除甲狀腺可保留其功能，是多人選擇的原因。

▲ 無創超聲刀以白色機械臂探頭放甲狀腺結節病人的頸項，利用高強度聚焦超聲波，以攝氏85度熱力消融結節。（湯炳強攝）

消融組織被身體吸收

無創超聲刀治療原理是，當超聲波聚焦在某一點會產生熱力，把結節逐個位來消融，熱的時候組織會產生氣泡如煲水般，消完會見到白色影像，這正正是氣泡。消融後的結節組織會由白變黑，慢慢被身體吸收。他說：

我們發現，燒完的結節頭一年會逐漸收縮，至一年半情況會穩定縮小。患者若感到病徵不再受影響可不用理會；亦有病人想再將結節收縮，可考慮再進行這項治療。

無創超聲刀亦有限制，梁教授指甲狀腺結節大於6cm、7cm，並不建議使用此法，因結節體積愈大，超聲刀的效果相對減低，因消融的時間愈長，結節消失也需時較久。

▲ 病人右方甲狀腺有結節，進行無創超聲刀後第3及第6個月結節逐漸消減，效果彰顯。（被訪者提供）

原因不明的結節

好端端甲狀腺長出結節，梁教授指多屬原因不明，惟家人長有甲狀腺結節，患上風險確是較高。父母有甲狀腺結節而子女也有的情況頗為常見。患者發病期多為20-30歲，有指壓力、體內女性賀爾蒙較高者等、曾接觸過輻射、攝取過多或過少碘質等都是誘因，但上述因素尚需更多研究證實。

結節有可能是良性，也可是惡性，正是患者最感擔憂的地方。他指出，從照超聲波的形狀可作初步判斷，雖然大多數是良性，但是部分結節形狀巖巉、或帶有鈣化點、顏色較黑，這類癌症機會高達50%-60%。

既然不少人患有結節，究竟何時需求醫？如覺得外觀上有影響，有患者欲除之而後快；亦有是本身結節是細細粒，但1年內增大了1倍，或已有病徵如對呼吸、吃東西、睡覺等有影響，想作出改善的話，便需考慮要求醫。

甲狀腺疾病兩大誤解

誤解1.「大頸泡」即甲狀腺結節？

正解：「大頸泡」即甲狀腺變大，變大原因眾多，有些人就算無結節，甲狀腺都會變大。梁教授解說「大頸泡」只是一個統稱，即是甲狀腺腫脹，要找出腫脹真正原因如結節、多結節性（不只一粒，多發性）、甲亢或甲低（甲狀腺功能過高或過低）、甲狀腺發炎甚至是癌症所致，必須求醫檢測證實。



誤解2：驗血可以驗到有無甲狀腺結節？

正解：很多人誤解，驗血甲狀腺功能正常，以為甲狀腺無事。事實上甲狀腺結節從血液檢測無法顯示，甚至有結節的人大多數甲狀腺功能正常，要檢測應該要照超聲波。

記者：周美好