【疫市奇招】鐵板燒店難做外賣疫境生意急跌　老闆變通自救擲10萬製鐵板燒戰車拓到會生意

▲ 海膽達人鄭偉樂師傅，他深明鐵板燒做外賣很困難，但在疫境下竟給他想出製作一架鐵板燒車，專接上門鐵板燒到會服務。

有人說香港人經過這幾個月的疫情後，購物和飲食的消費模式已經轉變，會更加喜歡上網購和吃外賣。故勿論有幾多人同意，但觀乎各大酒店、高級餐廳、平民食肆紛紛推出各式各樣的外賣特式優惠，目的便是要搶救營業額。樂師傅的鐵板燒店亦不例外，他深明鐵板燒做外賣很困難，但竟然給他想出製作一架鐵板燒車，專接上門鐵板燒到會服務。

鄭偉樂，人稱樂師傅，掌廚S2鐵板燒。以一道10層的海膽杯響朵，故亦有海膽達人稱號。如今他把海膽杯更上層樓，製出18層來，是店子的招牌名物，無論是熟客或生客，這道18層海膽杯都是必吃之列。

▲ 外賣到會由他一人負責，一樣應付自如。(被訪者提供)

他的確是很能掌握大眾客人吃鐵板燒的口味路綫，所以在中環店自立門戶過來佐敦開店後，一直都有班熟客光顧，就算是社會運動期間，生意都沒太大影響，直至肺炎疫情來到就閉翳了。

▲ 18層海膽杯(套餐兩位1,980元、13道菜加送果酒)：近日推出的新2人前套餐，超值之選，因單是這海膽杯一個已經要368元，兩位便是736元，套餐有13道菜和酒送，抵！(陳國鋒攝)

Facebook直播鐵板燒

「無人出街吃飯消費嘛！跟著又限聚令又規定相隔距離，鐵板燒店會有幾大呢？就算熟客都不能日日來啦！3月情況最嚴重，加開午市，半價做午市套餐，派口罩，都反應麻麻地。」他苦笑。

▲ 海膽醬芝士焗原隻龍蝦(套餐價每位780元)：選吃原隻龍蝦的抵吃，用了濃郁的海膽醬芝士焗，加上火槍在面層上再直燒，極惹味。(陳國峰攝)

於是他想到做外賣，「都說過鐵板燒好難做外賣會好食，但我都嘗試了。就是叫如有客人落單，請他到餐廳的Facebook上落柯打，我便會即時在鏡頭前烹調客人柯打的套餐，客人能透過鏡頭視像即時看到我下廚的實況，以確保菜式是即叫即做，真材實料，不會偷工減料。煮好後，客人如選擇自取還有折，但許多時更是我親自送外賣，我出名飛車手嘛！兼且可以直接教客人如何翻熱菜式，會吃得原汁原味些。」

這種方式的外賣鐵板燒不是長遠之計，他靜下來時就想起，一直以來都想訂一部流動的鐵板燒車做上門到會服務 ，只是猶豫著價錢。

▲ 鐵板外賣到會戰車。(陳國峰攝)

斥資10萬購車

結果這場疫症推使他立即行動，「這構思蘊釀了成年，是為著如要開拓業務不失為一個方法。只是那時又沒急切需要，便遲遲不實行，加上價錢也都是個考慮因素。 」他解釋。

「現在經營環境的急速轉變下，的確需要實行。「因為我真的有一班好熟客，他們亦鼓勵我嘗試。於是便快手落訂，前後約使了10萬元，個多月便有『車』用。」

▲ 火焰海膽甲羅燒($288)：帶子肉上加蟹肉、蟹膏、三文魚籽、海膽及魚子醬，層次豐富。(陳國峰攝)

他續道：「現時初步價錢還是釐訂中，收車後的首單生意，完全是友情價，不能作準。暫時最低要求是6位起，每位

1,500元起計，要因應食材而再訂價錢，菜式內容可以商議。因為鐵板燒都是按每位計，會較方便預備食物。而且試過部車後，還有些需要改善的地方，希望改善後可以保持到在餐廳主理的水準吧！」

沒要求員工減薪

熟悉樂師傅的人都知道他頭腦靈活，常有不少做生意的好點子。因為能言善道，加上飲食知識豐富，近年還常自拍飲食知識片，放上店子的Facebook、個人IG等社交平台，增加人氣。「能做的都會嘗試啦！自己生意總要時常上心，面對如此艱難時期，我都沒有要求員工減薪或放無薪假，自己是過來人嘛！在這行做了這麼多年，際遇浮浮沉沉，都沒想過放棄。」

是的，人生際遇興衰豈能預測或掌握，活在當下，盡力而為，才不負生命吧！

S2鐵板燒

地址：佐敦偉晴街29-37號地下6號舖

電話：2885 8955

營業時間：12nn至3pm、6pm至11pm

記者：郭秀芳