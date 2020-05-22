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移民顧問稱查詢數字急增4倍　澳洲技術移民成年青人首選

社會 19:31 2020/05/22

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近日查詢移民數字急增，目的地包括投資移民及技術移民熱門地澳洲。（法新社）

全國人大主席團昨（22日）確定，今年全國人大會議將審議「港版國安法」。有移民顧問表示，近兩日平均每日接獲20多宗移民查詢，較之前平均每日個位宗數急升4倍。其中查詢移民的20至30歲年青人增多，以技術移民方式前往澳洲，成為熱門選項。

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美聯移民顧問策略總監鄭天殷表示，之前平均每日接獲個位宗數的移民查詢，但近兩日查詢數字急升4倍至每日20多宗，而近兩日的網上瀏覽量亦較之前增加3成。她續指，疫情爆發時每月約有數十宗移民查詢，4月時增長至150宗，相信5月能夠達到250宗，較去年同期大增6倍。她料移民申請將愈來愈多，但強調顧客移民各有原因，例如在去年決定移民做好財政規劃後，到現在正式準備好申請。

美聯移民顧問策略總監鄭天殷表示，之前平均每日接獲個位宗數的移民查詢，但近兩日查詢數字急升4倍至每日20多宗，而近兩日的網上瀏覽量亦較之前增加3成。（資料圖片）

鄭天殷指，留意到查詢移民的人士「後生咗」，更多為20至30歲的年青人，主要是希望循技術移民方式離港，例如澳洲為傳統大國，加上澳元匯率較2003年的高位跌近5成，生活更為容易，成為年青人考慮移民的熱門地。她解釋，當地技術移民採計分制，受醫護、會計、IT等專業歡迎，今年約有1000個名額，但詳細要視乎各省分的人力需求，平均申請期約6至9個月。

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另外，鄭天殷說，其他查詢人士亦對澳洲的投資移民有興趣，當中最常申請的包括投資150萬澳元購買金融產品的「188B」移民，及投資500萬澳元的「188C」移民，惟「移民監」較長，至少要連續居住4年期內，離境日子不多於1年才能入籍；而在疫情下，投資移民的審批期或達2年。

她稱，部分人會選擇較快捷、「移民監」彈性較大的地方，例如愛爾蘭。申請者可選擇捐款40萬歐元，或投資100萬歐元，審批期約3至4個月就取得簽證。而該國亦只要求申請人每年入境一次，就可維持永居權，至於入籍就需在9年內住滿5年。

【港版國安法】一文看清全國人大公布國安法內容重點　針對4類行為涉7項內容

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記者：徐紹軒

移民 國安法 愛爾蘭 澳洲

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