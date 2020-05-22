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【保就業計劃】政府提醒僱主自僱人士3個申請步驟　周二至今接6萬個查詢申請資格及手續

社會 20:51 2020/05/22

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

政府補貼僱主支付每名僱員一半薪金，上限9,000元的「保就業」計劃，下周一（25日）起接受網上申請。政府在facebook專頁「添馬台」上載了申請程序示範，提醒僱主和自僱人士如何申請。（資料圖片）

政府補貼僱主支付每名僱員一半薪金，上限9,000元的「保就業」計劃，下周一（25日）起接受網上申請。政府在facebook專頁「添馬台」上載了申請程序示範，提醒僱主和自僱人士如何申請。

政府提醒申請者，填寫申請表前，應到專用網站www.ess.gov.hk查閱申請條款及準備所需資料文件，以確保提交的資料符合計劃要求，申請一經遞交，不能更改。

僱主申請方法

僱主在專用網站進入表格後，須先填寫公司名稱、性質和地址，然後選擇計算補貼的指定月份，即去年12月至今年3月其中一個月，再提供強積金計劃的資料，包括強積金受託人名稱、計劃名稱及註冊編號。僱主之後需要提供收款銀行帳戶資料，並上載一張銀行月結單或存摺的照片，照片只需帳戶號碼及戶口名，毋須顯示交易紀錄。最後僱主需要填寫聯絡人資料，核對後提交就可。

自僱人士申請方法

所有在今年3月31日前成功開設強積金戶口的自僱人士，都可獲得一筆過7,500元津貼。自僱人士進入表格後，須先填寫姓名、身分證號碼及提供強積金計劃資料，之後提供收款銀行帳戶資料，並上載一張銀行月結單或存摺的照片，照片只需帳戶號碼及戶口名，毋須顯示交易紀錄。最後申請者填寫電郵地址及電話號碼就可。

計劃公布至今，僱主、僱員仍對申請資格等存有疑問。例如假若僱員為兩間公司打工，同時擁有兩個強積金戶口，兩間公司同時申請補貼，是否有問題？勞福局局長羅致光在周一（18日）的記者會強調，整個制度並不是為個別僱員申請就業補貼，而是作為向僱主提供就業補貼，政府基本上不會看、也不會比較個別僱員的資料。故此兩名僱主同時申請補貼，都可得到僱員薪金的一半，上限9,000元。

另外，僱主若對計劃有疑問，可致電計劃熱線或經電郵查詢，亦可預約到下周一起開放的服務處求助。創新辦回覆查詢表示，「保就業」計劃查詢熱線及電郵自5月13日投入服務, 直至今日（22日）共收到大約 56,000 個電話查詢及大約3,000個電郵查詢，主要為僱主查詢申請資格及申請手續等。另外，至今共有107人致電熱線預約到服務處查詢。

記者：徐紹軒

補貼 就業 羅致光 自僱人士 強積金

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