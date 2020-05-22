【新冠肺炎】政府豁免上市公司董事內地抵港檢疫安排　惟入境內地仍須接受檢疫

▲ 政府宣布，上市公司或上市申請公司的董事，因公務原因由內地抵港，可申請豁免強制檢疫。（資料圖片）

政府公布，在香港聯合交易所上市的公司的董事，或正向聯交所申請上市的公司（上市申請人）的董事，如因公務由內地前往香港，或完成公務後從內地返回香港，並在符合一些指定資格下，可申請豁免強制檢疫安排。



財經事務及庫務局表示，在任何期間，每間上市公司或上市申請人只可提名最多2名董事申請豁免，獲豁免的公務包括，由內地前往香港出席上市公司在香港舉行的股東會議（包括周年股東大會和股東特別大會）；由內地前往香港出席由聯交所舉行的聆訊（包括上市聆訊、紀律聆訊和覆核聆訊）；及往內地出席在港上市公司股東會議（包括周年股東大會和股東特別大會）後回港。

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局方指，獲豁免人士停留在香港的時間及停留在內地的時間應減至最低。除非受實際情況所限，內地到港人士抵達香港的日期不應早於相關會議／聆訊日期的前一天，而從內地回港人士抵達香港的日子不應遲於完成相關會議／聆訊後的第一天。



另外，獲豁免人士亦須接受一些指定條件，如只可前往及逗留於其進行指明公務的城市／地區，其間須採取一切所需的防護措施以保障個人衞生，及避免不必要的社交接觸。當有關人士抵達香港或回到香港後十四天內，他們須接受由衞生署安排的醫學監測，須佩戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。

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有關申請將由財庫局及聯交所行政支援下處理，有關申請安排的詳情載列於聯交所的網頁。局方又提醒，現時所有入境內地人士均須接受內地當局的14天強制檢疫安排。特區政府正與內地有關當局商討互認由認可化驗所發出的2019冠狀病毒病檢測結果，以豁免相關跨境人士接受強制檢疫，詳情稍後公布。

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責任編輯：徐紹軒