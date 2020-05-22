bless排毒果汁驗出棒曲霉素超標可引致腸胃不適　食安中心呼籲市民停止飲用

▲ 食物安全中心驗出bless的「DR. DETOX - ORIGINAL」果汁（中）的棒曲霉素超標，呼籲市民停止飲用。（bless facebook圖片）

食物安全中心今日（22日）公布，一個本地生產的瓶裝果汁飲品樣本受霉菌毒素「棒曲霉素」污染，檢出含量超出中心行動水平，中心正跟進事件。涉事為bless品牌的「DR. DETOX - ORIGINAL」270毫升瓶裝果汁，在本港生產，由Bless International Group Limited分銷，該貨品的食用日期為2020年7月5日。

中心發言人說，中心跟進一宗食物投訴，從旺角一零售點抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含十億分之六十三的棒曲霉素，超出中心採用的行動水平十億分之五十，有關水平與食品法典委員會關於蘋果或蘋果汁內的棒曲霉素標準一樣。

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發言人稱，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品，動物研究顯示攝入大量棒曲霉素可引致肝臟、脾臟及腎臟受損，以及對免疫系統造成毒性損害。至於人類，有報告指會出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。



中心已知會涉事製造商／分銷商上述違規事項，而該製造商／分銷商已按中心指令將所有批次的受影響產品停售及下架，並就受影響批次的產品展開回收。市民可於辦公時間致電該公司熱線2412 1008查詢上述產品的回收事宜。如有足夠證據，中心會提出檢控。

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責任編輯：徐紹軒