【港版國安法】總商會、廠商會均表示理解和支持

▲ 香港總商會會長王冬勝（資料圖片）

全國人大常委今日（22日）提請審議「港版國安法」，香港總商會和香港中華廠商聯合會（廠商會）對此表示理解和支持。總商會期望有關當局能盡快清晰解釋立法條文及執行細節，以釋除任何因不確定因素所產生的憂慮，從而影響對營商環境的信心。廠商會則呼籲社會各界理性看待是次立法工作，讓香港能早日重回正軌，再度出發。

香港總商會聲明指出，香港經歷接近一年的社會動盪不息，再加上當前新型冠狀病毒疫情，本地企業在經營上遭受前所未有的嚴峻挑戰。而商界一貫渴望社會能維持其穩定及平和的營商環境，不願見到暴亂持續發生，強調商界會密切注視就此立法能否有效竭止暴力，恢復社會秩序安寧。

▲ 廠商會會長吳宏斌認為，去年的一連串違法暴力事件，正正反映國家安全漏洞對香港經濟的影響。(資料圖片)

廠商會會長吳宏斌認為，去年的一連串違法暴力事件，正正反映國家安全漏洞對香港經濟的影響；「國家推動香港就國家安全立法，是把『一國兩制』的制度體系完善得更好的有效方法，以明確的法律制度遏止針對國家的不當和暴力行為，對維持香港社會發展、建構更安全穩定的營商環境以及保障市民和企業的福祉，均發揮重要的作用。」

廠商會指出，香港就國家安全立法是針對涉嫌危害國家安全、分裂國家、組織和實施恐怖活動的違法行為，而《基本法》賦予的言論、新聞、出版、集會等自由將不受干預，不會對海外投資者在本港投資活動構成影響。

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責任編輯：林曉君