【復課安排】中三至中五學生下星期三復課　楊潤雄：跨境學童未可如期復課

▲ 楊潤雄指跨境學童未可如期復課。（資料圖片）

本港疫情緩和後，自2月初停課，中三至中五學生將於下星期三（27日）復課。教育局局長楊潤雄今早（23日）在香港電台節目《星期六問責》表示，跨境學童暫時未能如期在下星期三上課。

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楊潤雄表示，約有2500名中三至中五的跨境學生，局方一直與深圳當局商討，但涉及多個問題，包括疫情、兩地監控疫情方法、處理開放關口及返校的交通安排，目前仍未解決，而學校會繼續「停課不停學」的安排。

考評局昨日公布取消歷史科爭議性的議題，有考生認為做法不公平，楊潤雄回應指不公平是源於試題出問題，錯的問題是難以評核。如果就錯的題目作出評分，亦不代表是公平做法，認為最負責任的做法是取消試題，根據其他題目評分，相信考評局決定時，已充分考慮對學生的影響。

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楊潤雄提到，歷史題目並非通識題目，亦非閱讀理解，是考核對歷史的認識及分析，認為試題提供的資料，大部分學校不會教，考生不會知道背後複雜性，靠資料作答，未必反映史實。他又說，課程指引是要學習侵華歷史對人民的傷害，並非利弊的分析，質疑涉事題目能否考核到學生的分析能力，認為試題有問題，因此要求取消。

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責任編輯：伍瑋瑋