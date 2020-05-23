【鞋底播毒】外籍男腳踩港鐵扶手電梯拍片　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍

▲ 外籍男腳踩港鐵扶手電梯拍片。

新冠肺炎疫情下，民眾防疫意識有所提高，惟一名外籍男子日前腳踩上港鐵車電梯扶手行走，更拍片放上網，引起大批網民怒轟沒公德心，更恐有「播毒」之嫌。據美國早前研究顯示，鞋底細菌比廁所多3倍。

一名外籍男子日前在影片分享平台「抖音」上，上傳一段約10秒的影片，只見一名身穿黑色上衣的外籍男子，在港鐵某個車站的扶手電梯前，突然踩上扶手位，保持平衡隨電梯而上，當時扶手電梯上還有其他使用者。

男子還在抖音下方標註「Coronavirus（新型冠狀病毒）」、「Escalatorchallenge（扶手電梯挑戰）」、「Fun（有趣）」、「Blowthisup（傳開去）」等字眼。

該段短片其後被人轉發到facebook群組，引起網民熱議，大批網民直斥其行為沒公德心，「好笑？保護好自己，亦係保障他人」；有網民稱其此行為是在播毒。

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涉事男子不時在網放出位短片

據悉，涉事男子早於3月前起，已不時在「抖音」平台上傳行為「出位」的短片，包括2度在港鐵車廂內，故意發出咳嗽的聲音，疑欲引起其他乘客的不安；亦曾在超市以疊起的貨物作出跨欄動作，導致大量貨品跌在地上。

美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

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港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦教路，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1:99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

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責任編輯：羅嘉欣