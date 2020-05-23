【好心有好報】的士兜錯路暖心乘客不計較　落車電腦遺後座司機折返歸還

▲ 的士兜錯路暖心乘客不計較，落車電腦遺後座司機折返歸還。

好心有好報！一名的士司機近日接載乘客期間，因「行錯路」導致車資增加，司機主動提出減價，但好心的乘客婉拒建議，更沒有責怪。完成車程後，司機駕駛途中，發現乘客在的士遺下電腦，隨即折返歸還，善心的舉動獲網民大讚。

一名的士司機上周四（14日）在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」中發帖，指接載一名女乘客前往屯門期間「行錯少少路」，導致車資增加，他主動提出減價，但對方卻未有計較，並欣然按「咪錶」所示的金額付錢。

完成車程後，司機折返九龍途中，突然聽後座有物品跌落地的聲音，他回頭一看，發現是一部手提電腦，他估計是該名女乘客遺下，隨即折返屯門打算歸還。

司機抵達落車點，果然發現女乘客在原處等候，看見他時「又驚又喜」。司機將電腦歸還後，該名女乘客原希望「打賞」他，但發現錢包內只有數十元，要到櫃員機提款，但司機沒有接受打賞，並回應：

我話妳咁好人仕（士），夠架啦 ，跟住（乘客）就开开心心拎住部電腦番（返）歸。

這則好人好事引來不少網民和的士司機同行大讚，「所以話好多時都係相向嘅，客人好時，司機好」、「做得好，樓主都一定有好報」、「香港有好良心的士司機大哥」。

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責任編輯：王俊賢