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【家庭悲劇】疫情影響店舖倒閉頓失經濟支柱　4孩爸情緒失控刺死好友7歲女兒

親子 12:11 2020/05/23

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加拿大有位女士歷喪夫後，歷喪女之痛，女兒被失業好友刺殺亡。

新冠疫情全球大流行，影響民生各行各業，經濟大受打擊，加拿大有位4孩爸爸跟妻子開設的紋身工作室因而倒閉，家庭經濟頓失支柱，壓力大致情緒出問題。一名女友人知道後計劃陪他看醫生，怎料招來殺身之禍，7歲女兒被殺害。

據《CBC News》（加拿大廣播公司）報道，加拿大埃德蒙頓（Edmonton）於星期一（18日）發生命案，一名7歲女童Bella Rose被人用剪刀刺殺身亡。事發前，育有2孩的單親媽媽 Melissa Desrosiers得知34歲的紋身師好友David Michael Moss情緒出問題，邀請他回家作客，並計劃陪他看醫生。

店舖倒閉無收入壓力大

受新冠疫情影響下，David於去年跟妻子開設的紋身工作室在今年倒閉，育有4孩的David感壓力大，家庭經濟頓失，心理情緒因而有異樣。

2孩媽媽Melissa於2019年7年經歷喪夫之痛，丈夫自殺亡，她深知要正視情緒問題，Melissa在丈夫自殺後，在facebook分享了許多關於心理健康和自殺的帖文，她主動提出陪同David看醫生正視情緒問題。

失控發狂刺殺小孩

於18日晚，Melissa 準備哄兩女兒睡覺再陪David看醫生，怎料他突然發狂拿著剪刀衝入睡房，猛刺Bella，媽媽見狀帶著4歲細女Lily跑出房間報警，警方到場時，Bella已失去生命跡象。

女兒Bella充滿愛心及善良，曾陪媽媽拍攝「世界精神健康日」的影片，亦在家門口設攤位將所賺的款項捐予兒童醫院。媽媽痛心地表示︰

Bella非常堅強，曾陪我度過丈夫死亡後的陰霾，如今我再次失去摰愛……細女Lily目睹事發經過，感到非常難過，她不僅失去了姊姊，也失去了最好的朋友。

鄰居聞訊都感難過，拿著鮮花和玩具熊到放置在Melissa 家門前悼念Bella。根據法院紀錄，David過往沒有刑事前科紀錄，目前被拘留及被控二級謀殺罪。

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責任編輯︰王明芳

家庭關係 單親家庭 壓力 情緒病 謀殺 疫情 加拿大

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