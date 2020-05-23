【降魔的2.0】馬國明謝雪心搶為胡鴻鈞贖罪　心姐道出為母心酸：不忍心另一個仔也有事

▲ 《降魔的2.0》謝雪心和馬國明母子情深。

好戲之人謝雪心和視帝馬國明在《降魔的2.0》聯手派洋蔥！昨晚（5月22日）《降魔的2.0》劇情講晶晶（謝雪心飾）和馬季（馬國明飾）為了對方而把所有罪孽攬在身上，一埸母子情深的戲碼扣人心弦。

話說晶晶在得悉豪仔（胡鴻鈞飾）成魔殺人後一直耿耿於懷，認為自己教子無方，逐向菩薩贖罪。馬季得悉後陪伴晶晶同行。

晶晶向菩薩謝罪：「千錯萬錯都是我梁晶晶的錯，我教子無方，不懂做人母親，要怪罪便怪我吧，要下十八層地獄讓我去、讓我受，有孽障要報的話，統統報在我身上，菩薩別怪我兒子們。」

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▲ 晶晶為豪仔求情。（《降魔的2.0》截圖）

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晶晶馬季母子情深

馬季不忍晶晶將所有罪名攬在身上代替受苦，逐向菩薩請願：「有孽障就報在我身上，要折福折壽折我，別怪我媽媽和豪仔，所有事我自己承擔。」

晶晶聽後向菩薩求情，示意馬季不懂規矩，甚至掌嘴命馬季不要說下去，並趕他回家。

馬季淚如雨下表示：「媽媽，豪仔是你兒子，我也是你兒子，難道我看到你這樣回去大覺睡？」望晶晶能和自己回家。

▲ 馬季不忍晶晶受苦。（《降魔的2.0》截圖）

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胡鴻鈞感觸發IG

晶晶聽後大為感動，向馬季道出自己心聲：「小馬，我知你孝順，但這是豪仔作的孽，跟你沒關，媽媽都幾十歲了，有甚麼關係？我有一個仔弄成這樣，注定不得善終，我真的不忍心另一個仔也有事，你明嗎？」最後母子二人抱頭痛哭。

劇集播出後，胡鴻鈞在IG有感而發：「親情或許是這世上最『不公平』，卻又最容易被當成理所當然的一份情，我們一天一天的長大 家人一天一天的老去，多珍惜、多感激、多陪伴他們，他們安好，我們便更安好。」

▲ 《降魔的2.0》一家三口有望團聚。（取自胡鴻鈞IG）

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馬季豪仔注定分道揚鑣?

然而，馬季與豪仔就一家團聚一事一直沒有共識，從豪仔的回憶片段可知，豪仔在情緒激動時便會失去人性，甚至錯手傷害初戀嘉嘉（江嘉敏飾），令豪仔害怕與晶晶見面。

加上豪仔能保持人性的時間愈來愈少，而馬季提升靈力的事一直沒有進展。

▲ 豪仔保留人性時間不多。（《降魔的2.0》截圖）

在一次晶晶受傷後豪仔失控襲擊艾鐵文（蔣志光飾），馬季出手阻止令兩兄弟再起衝突，後來晶晶抱傷阻止，令三人能短暫重捨家庭時光。

但豪仔成海魔始終是一的計時炸彈，影響馬季和豪仔之間兄弟兄情。

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