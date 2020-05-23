【VPN用途】可保護私隱但收發WhatsApp速度減慢?　IT專家方保僑解構7大迷思【內附VPN推介】

▲ 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示用VPN時，也要用得聰明。（資料圖片）

全國人大決定訂立「港版國安法」，外界關注「一國兩制」會否變成「一國一制」之時，且網絡及言語自由是否會受限制等，用來翻牆、逃避追蹤的應用程式VPN，其中在蘋果（Apple）應用商店下載量急升。究竟VPN有何作用，使用時有何注意風險，有何情況下使用VPN可以保障私隱。TOPick訪問了IT專家、香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，他逐一解答7大使用VPN的問題。

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1.VPN到底是甚麼？有甚麼用途？

VPN的全名是virtual private network（虛擬私人網路），一種將由第三方公司將你的網路流量進行點對點加密的服務，可有效保障你在互聯網上的網絡軌跡，以免癮私外洩。方保僑將其比喻成為一條「隧道」，透過走進「隧道」，你可以避開外界對你的認知，並按個人需要，在不被追蹤下瀏覽各式各樣的網址，同時有助於隱藏個人身份。其主要功能分為以下三大類，

為你真實的IP address作更改

避開網絡上的tracking cookies

在翻過網絡防火牆（翻牆）時，為你進行點對點的加密

2.VPN的種類及作用是？

VPN有分為商業用途及普及用途兩種，商業用的保障用戶端伺服器及公司網絡；普及用的則為用戶提供點對點的網路加密。

3. 只要使用VPN，則可以完全避過監管？

理論來說是可以的，但如果你在網絡上仍然使用真實的姓名和資料，即使加密後亦未能為你提供保護作用。同時間，網絡上仍然會有不少APP和軟件可以盜取到你的個人私癮；所選用的VPN公司也可以追蹤到你的蹤跡，而過往亦曾有VPN公司曾洩漏了使用者的私癮。所以在選購前，應先了解相關公司的歷史及服務，再選擇可信賴的品牌，

就好似買車和買手機般，要睇你本身信任邊一個品牌。

4.應如何選擇適合自己的VPN？

在選用VPN前應先了解自己的使用目的，方保僑舉例指，

Netflix在不同國家或地區中所提供的節目亦有所不同，有些節目在香港可能還是停留於第三季的內容，但美國地區卻早已推出第四季。如果你「翻牆」是為了收看該節目的話，就應選擇可以將IP address更改不同國家的VPN。

因此，VPN的選擇應要配合使用者個性化的用途，使用者應在清楚使用目的下，再了解不同VPN公司所提供的服務後，才作出相應的選擇。

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5. 收費VPN與不收費VPN有甚麼分別？

不收費的VPN通常會設有不同的限制，當中包括「翻牆」時可選擇的地域，網絡容量上限等等，收費VPN則會提供不同的計劃讓使用者選購所需的容量及地域。

6.選用VPN會帶來甚麼弊處嗎？

方保僑指使用VPN時要「用得聰明」，不然只會將一切變得複雜化。他續提到如果用家長期開著VPN，在使用WhatsApp等通訊系統時則會將資訊數據以「兜大圈」的方式傳遞，例如你的IP address已經改到外地，但卻在與正使用本地IP address的友人通訊，當中所傳遞的資訊數據則需要先到從本地加密到外地，再從外地折返回來，減慢資訊數據傳遞速度。

此外，若將網絡定位定於海外，或未能成功地使用本地的網上服務，例如是地區性的投票或本地的投注服務等等。

7.專家推介的VPN是？

方保僑就安全性、連線速度及串流等考慮因素下，向TOPick推介以下三個VPN，但提醒使用者在選購VPN前最重要還是要應先清楚個人需要及了解相關公司的服務。

NordVPN

ProtonVPN

ExpressVPN

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記者：郭家穎