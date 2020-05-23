【降魔的2.0】胡鴻鈞江嘉敏演最傷心初戀　豪仔靠一個關鍵人物與晶晶小馬重修舊好

▲ 胡鴻鈞在《降魔的2.0》中與江嘉敏有段情。

TVB劇《降魔的2.0》中，豪仔（胡鴻鈞飾）與晶晶（謝雪心飾）終於母子相遇，但可惜豪仔的魔力大減，需要吸食人的靈魂保命。《降魔的2.0》在昨晚（5月22日）劇情講，正當豪仔再次吸食人的靈魂時，便記起與失明嘉嘉（江嘉敏飾）的一段情。

當日，失明的嘉嘉起初善意接近豪仔，令豪仔放下戒心，並為保留嘉嘉的家園而替她趕走所有收地的黑社會。豈料，嘉嘉恢復視覺後未能接納豪仔是妖魔鬼怪，所以疏遠。

在一次豪仔吸食靈魂時，嘉嘉出現阻止。豪仔雖然放過目標人物，卻因未能自控，最終親手殺死最愛的嘉嘉。

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▲ 嘉嘉害怕豪仔。（《降魔的2.0》劇照）

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胡鴻鈞騷演技

胡鴻鈞感人演繹成為羅剎後人與魔內心掙扎，以及被人誤會是滿手鮮血的殺人兇手的無奈。

▲ 豪仔魔性大發。（《降魔的2.0》截圖）

而且，胡鴻鈞今次在劇中亦有不少發揮機會，佔戲頗重。他把豪仔的落寞與孤單演得恰到好處，在愛人嘉嘉死後，無聲哭泣比聲嘶力竭的痛哭更是感人。

江嘉敏亦在個人Instagram上借用劇集插曲《凡人不懂愛》表示：「須刻意想起 仍然深刻銘記 如若心聲相通 憑直覺都可感覺你」呼應豪仔與嘉嘉的一段情。

▲ 嘉嘉與豪仔有苦戀。（Instagram圖片）

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豪仔一家團聚

下星期《降魔的2.0》劇情將講到，豪仔發現勞斯（鄧佩儀飾）與魔的靈魂交易。

而晶晶亦因過於擔心豪仔會再與小馬（馬國明飾）兄弟相殺，故找艾鐵文（蔣志光飾）幫手。

在一次晶晶受傷後引起兄弟衝突，她再訓斥豪仔，萊斯（麥凱程飾）便勸豪仔應珍惜與家人的相處時光，最終與晶晶及小馬和好如初。

▲ 豪仔傷心落淚。（《降魔的2.0》截圖）

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